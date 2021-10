Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Ganna: "Volevano l'oro dopo 24 anni. Ultimo sforzo e poi vacanze"

CICLISMO SU PISTA - Tanta gioia per Filippo Ganna, solito timone del quartetto azzurro nell'inseguimento a squadra che ha vinto anche il titolo mondiale dopo quello olimpico. Ganna non vede l'ora di andare in vacanza, gli manca solo l'inseguimento individuale.

00:00:57, un' ora fa