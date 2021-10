Marco Villa hanno centrato l'obiettivo minimo che ci si aspettava alla vigilia di questo Mondiale: Danimarca, la Nazionale che - a sorpresa - eravamo riusciti a battere in pista a Tokyo. I danesi, però, hanno rifondato e pensano già a Parigi 2024 e ci hanno lasciato da 'soli' nel compito di favoriti del Mondiale. Ecco che, dopo la qualificazione dell'Italia appunto, ad attenderci in finale non c'è neanche la Danimarca, ma la Francia padrona di casa che al 1° turno ha annichilito i campioni del mondo in carica. Alle 19.16 cominceranno quindi le finali, con l'Italia ( È tutto apparecchiato per una grande finale. I ragazzi dihanno centrato l'obiettivo minimo che ci si aspettava alla vigilia di questo Mondiale: potersi giocare l'oro iridato dopo aver vinto quello olimpico nello scorso agosto. Ci si attendeva però un rematch contro la, la Nazionale che - a sorpresa - eravamo riusciti a battere in pista a Tokyo. I danesi, però, hanno rifondato e pensano già a Parigi 2024 e ci hanno lasciato da 'soli' nel compito di. Ecco che, dopo la qualificazione dell'appunto, ad attenderci in finale non c'è neanche la Danimarca, ma lapadrona di casa che al 1° turno ha annichilito i campioni del mondo in carica. Alle 19.16 cominceranno quindi le finali, con l'Italia ( ma con quale quartetto? ) che affronterà la Francia per conquistare un oro iridato che manca dal lontano 1997.

L'Italia torna a giocarsi l'oro dopo 24 anni: rivivi la semifinale

Dove e come seguirla

-Si comincia alle 19.16 con le finali di inseguimento a squadre

-Italia-Francia dovrebbe partire alle 19.22

La sfida: Italia-Francia

1997. Rispetto al quartetto 'titolare' però abbiamo visto l'aggiunta di Liam Bertazzo che, contro la Gran Bretagna, ha preso il posto di Francesco Lamon. Non è stata una prima volta per Bertazzo che faceva parte della squadra che prese il bronzo ai Mondiali del 2017 e del 2018. Perse il posto, in pratica, con l'arrivo di Jonathan Milan. Si gioca, però, anche lui le sue chance di vederlo nella finalissima con la Francia. Tra le riserve c'è anche Manlio Moro, ma è impossibile che il ct Villa lo faccia debuttare proprio nella finale (farà però l'inseguimento individuale). Non dovrebbero esserci novità nel quartetto francese che ha disputato sia le qualificazioni che il 1° turno con la stessa formazione: Tabellion, Denis, Boudat e Thomas. Con Boudat e Benjamin Thomas che sono i brillanti di questa squadra, un po' perché si conoscono anche per le prove su strada, un po' perché Benjamin Thomas è il favorito per la corsa a punti e vuole mettersi in mostra nella Madison. Non farà, invece, l'omnium a sorpresa. La Francia ha anche lei una riserva, ma a parte cataclismi vari Louis Pijourlet resterà in 'panchina'. Sappiamo un po' tutto ormai del quartetto azzurro che, nelle ultime 4 edizioni dei Mondiali, è finito tre volte sul podio. Non è mai andato oltre il 3° posto però, e questa sarà la prima occasione per centrare la medaglia d'oro che manca ormai dal. Rispetto al quartetto 'titolare' però abbiamo visto l'aggiunta diche, contro la Gran Bretagna, ha preso il posto di Francesco Lamon. Non è stata una prima volta per Bertazzo che faceva parte della squadra che prese il bronzo ai Mondiali del 2017 e del 2018. Perse il posto, in pratica, con l'arrivo di. Si gioca, però, anche lui le sue chance di vederlo nella finalissima con la Francia. Tra le riserve c'è anche, ma è impossibile che il ct Villa lo faccia debuttare proprio nella finale (farà però l'inseguimento individuale). Non dovrebbero esserci novità nel quartetto francese che ha disputato sia le qualificazioni che il 1° turno con la stessa formazione: Tabellion, Denis, Boudat e Thomas. Conche sono i brillanti di questa squadra, un po' perché si conoscono anche per le prove su strada, un po' perché Benjamin Thomas è il favorito per la corsa a punti e vuole mettersi in mostra nella Madison. Non farà, invece, l'omnium a sorpresa. La Francia ha anche lei una riserva, ma a parte cataclismi vari Louis Pijourlet resterà in 'panchina'.

Quartetto titolare Italia: Ganna, Milan, Lamon, Consonni

Quartetto titolare Francia: Thomas, Tabellion, Denis, Boudat

Riserve: Bertazzo (I), M.Moro (I), Pijourlet (F)

L'oro da record di Ganna e compagni in tutte le lingue del mondo

Italia 6 volte campione del mondo ma...

L'Italia è stata campione del mondo di inseguimento a squadre ben 6 volte (quarta miglior formazione di sempre), ma l'ultimo titolo risale solo al 1997. 24 anni fa. In quartetto c'erano Mario Benetton, Adler Capelli, Cristiano Citton e Andrea Collinelli che trionfarono a Perth, facendo inoltre seguito all'edizione precedente in cui vinsero proprio contro la Francia. Quell'Italia cercò anche il tris consecutivo, ma nel '98 a Bordeaux non andarono oltre il 3° posto. Si chiuse un ciclo e la parentesi dell'inseguimento a squadre maschile che in pratica sparì in Italia. Fino a quando non l'ha rimesso in piedi il ct Marco Villa dopo le Olimpiadi di Londra del 2012. La Francia non è mai stata campione del mondo, ma ha conquistato comunque 3 volte l'argento e 4 volte il bronzo nella sua storia. L'ultimo risultato di rilievo è il bronzo nel 2003 alle spalle di Australia e Gran Bretagna.

L’INNO DI MAMELI SUONA PER GANNA, LAMON, MILAN E CONSONNI

