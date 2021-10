Italia dell'inseguimento a squadre femminile torna in pista per il 1° turno. Le azzurre di Salvoldi sono state seconde solo alla Germania, già campionessa del mondo e campionessa olimpica. Il quartetto composto da Paternoster, Alzini, Balsamo e Fidanza, infatti, è stato l'unico a non superare il 1'' di ritardo dall'armata tedesca. Ma riusciranno a confermarsi anche nel 1° turno? Alle Olimpiadi, per esempio, dopo aver avuto accesso alla semifinale, le nostre sono naufragate perdendo sia la finalissima che la possibilità di giocarsi la finale per il bronzo. Ecco che servirà qualcosa di più quest'oggi vista la sfida alla Gran Bretagna che nell'inseguimento a squadre dice sempre la sua. Il morale è comunque alto dopo l'oro conquistato da Dopo un ottimo debutto nella giornata d'apertura , l'dell'inseguimento a squadre femminile torna in pista per il 1° turno. Le azzurre di Salvoldi sono state seconde solo alla Germania, già campionessa del mondo e campionessa olimpica. Il quartetto composto da Paternoster, Alzini, Balsamo e Fidanza, infatti, è stato l'unico a non superare il 1'' di ritardo dall'armata tedesca. Ma riusciranno a confermarsi anche nel 1° turno? Alle Olimpiadi, per esempio, dopo aver avuto accesso alla semifinale, le nostre sono naufragate perdendo sia la finalissima che la possibilità di giocarsi la finale per il bronzo. Ecco che servirà qualcosa di più quest'oggi vista la sfida allache nell'inseguimento a squadre dice sempre la sua. Il morale è comunque alto dopo l'oro conquistato da Martina Fidanza nello Scratch

Il momento in cui Fidanza prende e se ne va: l'oro è suo

Dove e come seguirla

Mondiali Fidanza: "Un successo incredibile, che non ha paragoni con altri" 14 ORE FA

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Dalle 18:30: Italia-Gran Bretagna (1° turno)

Premium Ciclismo su pista Mondiali | Roubaix 18:25-22:00

La sfida: Italia-Gran Bretagna

L'Italia affronterà la Gran Bretagna con un minimo di reverenza, considerando che sono le vice campionesse olimpiche, ma con la consapevolezza di aver fatto meglio in qualifica dando alle britanniche più di 2''. Non vuol dire niente perché erano solo qualificazioni però... Gran Bretagna che non dovrebbe cambiare nulla nel suo quartetto: con la Archibald a guidare insieme a Evans, Knight e Barker. Qualche dubbio sul quartetto italiano: nel day 1 Paternoster ha sostituito Chiara Consonni all'ultimo minuto. E oggi? Sicuramente Letizia non ci sarà per la finale, perché subito dopo dovrà gareggiare nella corsa ad eliminazione. A questo punto non ci sarà neanche contro la Gran Bretagna?

Quartetto titolare Italia: Balsamo, Paternoster, Alzini, Ma.Fidanza

Quartetto titolare Gran Bretagna: Katie Archibald, Barker, Evans, Knight

Riserve: Chiara Consonni (I), Barnwell (G)

Martina Fidanza sul podio: è la nuova campionessa del mondo

Italia mai campionessa del mondo

La gara femminile dell'inseguimento a squadre è stata introdotta ai Mondiali di pista solo dal 2008, quindi l'albo d'oro è un po' vuoto. L'Italia ha comunque ottenuto un bronzo nel 2018: in squadra c'erano già Balsamo e Paternoster, affiancate da Valsecchi, Guderzo e Frapporti. La Gran Bretagna ha una storia un po' diversa, con ben 6 titoli mondiali (l'ultimo nel 2014). Negli ultimi tre anni, hanno fatto tre volte seconde.

La Fidanza non ci crede neanche lei: che gioia dopo la vittoria nello scratch

Mondiali L'Italia è già sul tetto del Mondo: Martina Fidanza oro nello Scratch 21 ORE FA