Italia! Se gli uomini erano attesi, Gran Bretagna e l'abbiamo confermato in questo 1° turno, dando 2''466 alla squadra della Archibald. Non proprio uno scherzo. In finale affronteremo però le campionesse olimpiche della Germania che ha fatto fuori l'Irlanda (scavalcata addirittura dal Canada). Finale alle 20:45. Che! Se gli uomini erano attesi, come obiettivo minimo , alla finale per l'oro, non si poteva dire lo stesso per le donne considerando quanto accaduto a Tokyo. Invece il risultato delle qualificazioni ci aveva già detto qualcosa di importante, con le azzurre seconde solo alla Germania . Eravamo andati sopra lae l'abbiamo confermato in questo 1° turno, dando. Non proprio uno scherzo. In finale affronteremo però le campionesse olimpiche dellache ha fatto fuori l'Irlanda (scavalcata addirittura dal Canada). Finale alle 20:45.

I migliori tempi del 1° turno

Nazioni Tempi Italia 4'11''947 Gran Bretagna 4'14''413 Canada 4'20''191 Irlanda 4'21''216 Polonia 4'22''669

Anche l'Italia donne in finale: rivivi la vittoria con la Gran Bretagna

Cronaca

Si comincia con le finali per i piazzamenti. La Polonia batte la Bielorussia, il Canada batte la Svizzera, andando anche a superarle. Il 4'20''191 delle canadesi infatti è un ottimo tempo per sperare nella debacle di qualche squadre al 1° turno ed essere così ripescate per la finale per il bronzo.

Partono poi le semifinali e non c'è storia nella sfida tra Italia e Gran Bretagna. 0''861 di vantaggio dopo il primo km per Balsamo, Consonni, Alzini e Fidanza, e il vantaggio continua ad alzarsi nonostante si metta poi a tirare la Archibald. 1''438 dopo 2 km, +1''381 dopo 3 km e +2''466 a partita chiusa. 4'11''947 il crono finale delle azzurre che in finale proveranno sì ad impensierire la Germania. Germania che, comunque, si è mangiata in un sol boccone l'Irlanda, andandola a riprendere quando mancavano ancora 500 metri. Irlandesi non solo eliminate, ma anche fuori dalla finale per il bronzo avendo fatto un tempo peggiore del Canada.

Italia-Gran Bretagna: lo scontro diretto

Settore Italia Gran Bretagna Dopo 1 km 1'08''542 1'09''403 Dopo 2 km 2'08''801 2'10''239 Dopo 3 km 3'19''047 3'11''428 Finale 4'11''947 4'14''413

