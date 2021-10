Lambie che è diventato campione del mondo, ma Jonathan Milan può essere soddisfatto del suo Mondiale. Prima l'oro con Filippo Ganna. A 21 anni ha preso una fantastica medaglia d'argento . Ok l'esperienza diche è diventato campione del mondo, mapuò essere soddisfatto del suo Mondiale. Prima l'oro con l'inseguimento a squadre , poi questa finalissima in quello individuale, girando anche meglio di

Ho dato il 100%, Lambie grande avversario

Ho dato tutto, non mi aspettavo di qualificarmi per la finalissima. Sapevo che Lambie era un grande avversario, un grande professionista che insegue questo risultato da anni. Ho dato il 100%, questo è un piccolo tassello che si aggiunge al mio bagaglio di esperienza

Mi sono lasciato prendere dalla foga

C’è rammarico per il 2° posto, alla fine non sono arrivato lontano dalla vittoria. Probabilmente mi sono gestito un po’ male all’inizio, lasciandomi prendere troppo dalla foga, anche perché sognavo il successo fin da quando ho messo piede su questa pista. Questo era il mio obiettivo stagionale ed è sfumato per pochissimo. Il prossimo pensiero sono le vacanze, alla fine sono soddisfatto di questa stagione e ripartirò nel 2022 più forte e più convinto di prima

