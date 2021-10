Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Katie Archibald: "Ero un po' nervosa, poi ho vinto la prima gara e..."

CICLISMO SU PISTA - Il bronzo nell'inseguimento a squadre non le era andato giù e quindi ha dato tutta se stessa nell'Omnium dove ha conquistato ben tre gare su 4. Oro meritatissimo per la britannica che proverà a ripetersi anche nella Madison in coppia con la Evans.

00:01:30, 40 minuti fa