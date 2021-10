Dopo i due secondi posti consecutivi per, arriva un'altra medaglia nell'Omnium femminile per l'Italia. Questa volta, infatti, non è scesa in pista la Paternoster che ha preferito altre gare, e ha fatto bene visto l'oro nella corsa ad eliminazione , ma in balaustra si è presentatache aveva affrontato questa gara già alle ultime Olimpiadi. La Balsamo cercava riscatto dopo la brutta caduta proprio rimediata a Tokyo e ha avuto la sua piccola rivincita, andando a medaglia in questi Mondiali. Non una cosa così scontata visto il parterre di sfidanti: quindi bronzo per la Balsamo, alle spalle di. Fuori dal podio, la campionessa olimpica in carica, e Yumi Kajihara, la vice campionessa olimpica. Scusa se è poco! Per Elisa è la seconda medaglia in questo Mondiale dopo l'argento nell'inseguimento a squadre