L'completa il suo percorso! Il 2021, per la pista, sarà davvero un anno da ricordare perché dopo tanti ko, ma anche tanti miglioramenti, siamo diventati campioni olimpici e, ora, anche. Se contro la Danimarca a Tokyo fu una vera e propria sorpresa, molto piacevole, qui a Roubaix gli azzurri hanno solo confermato il loro straordinario potenziale. Era lala sorpresa di questo Mondiale, ma i padroni di casa non hanno retto all'urto di(lui che è tornato titolare prendendosi il posto di Lamon).il crono del quartetto italiano: non siamo sui tempi di Tokyo, ma basta e avanza per essere Campioni del mondo. La Francia seconda a +1''976. Completa il podio la: altro disastro per la