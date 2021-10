Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan, visto che i quattro non correvano 3'49''008 il tempo fatto registrare dagli azzurri, non parliamo del tempo - magnifico - di Tokyo, ma un tempo sufficiente per lasciarsi tutti alle spalle. Compresi gli aspiranti al titolo della Danimarca, campionessa europea, e rivali dell'Italia a Tokyo. Rispetto alle Olimpiadi, però, i danesi hanno cambiato qualcosa, cominciando a far partire da oggi il percorso che porterà a Parigi 2023. Loro rifondano, noi dobbiamo sfruttare il momento per andarci a prendere anche il titolo mondiale Francia 2a (con Benjamin Thomas a tirare il quartetto), mentre la Gran Bretagna di Hayter è quarta e sarà la nostra sfidante al prossimo turno. Dopo il quartetto femminile , anche quello maschile accede al 1° turno. Non c'erano dubbi, ma è stato comunque molto bello rivedere insieme Filippo, Francesco, Simonee Jonathan, visto che i quattro non correvano insieme proprio dalle Olimpiadi (agli Europei c'erano Bertazzo e Scartezzini al posto di Consonni e Ganna).il tempo fatto registrare dagli azzurri, non parliamo del tempo - magnifico - di Tokyo, ma un tempo sufficiente per lasciarsi tutti alle spalle. Compresi gli aspiranti al titolo della, campionessa europea, e rivali dell'Italia a Tokyo. Rispetto alle Olimpiadi, però, i danesi hanno cambiato qualcosa, cominciando a far partire da oggi il percorso che porterà a. Loro rifondano, noi dobbiamo sfruttare il momento per andarci a prendere anche il titolo mondiale che manca all'Italia dal 1997 . Bella sorpresa la2a (cona tirare il quartetto), mentre ladiè quarta e sarà la nostra sfidante al prossimo turno.

I migliori tempi nelle qualificazioni

Nazionale Tempi 1. Italia 3'49''008 2. Francia +2''120 3. Danimarca +3''865 4. Gran Bretagna +4''714 5. Svizzera +5''168 6. Russia +5''513

Cronaca

Tra le Nazionali partite per prime, a stupire è certamente la Francia. Neanche presente con i quartetti a Olimpiadi e Europei, la formazione transalpina fa segnare il miglior tempo provvisorio con un 3'51''128 molto positivo, registrato dal quartetto composto da Boudat, Denis, Tabellion e Benjamin Thomas (campione europeo dell'Omnium, ma grande battuto nella specialità a Tokyo). Tutti gli addetti ai lavori si aspettavano la Francia come possibile sorpresa, ma ci si aspettava un sorpasso da parte di Nazionali come Svizzera e Gran Bretagna. Gli elvetici pagano però più di 3'' (3'54''176) e restano dietro anche i britannici, guidati da Ethan Hayter, che pagano più di 2'' (3'53''722). Arrivano poi gli italiani e la musica cambia: record in ogni settore per Lamon, Ganna, Consonni e Milan che fanno segnare un 3'49''008 che - neanche a dirlo - è il miglior tempo di giornata. E la Danimarca? Gli aspiranti al titolo fanno cilecca: i campioni europei sono addirittura terzi a +3''865 dal quartetto azzurro. Molto al di sotto delle aspettative anche se è doveroso fare una precisazione. Quello della Danimarca è un quartetto nuovo: non c'è più quello di Tokyo e quello che ha dominato negli ultimi 5 anni. Rispetto a quel team è rimasto solo Rasmus Pedersen che fa squadra ora con Bévort, Skivild e Tobias Hansen. La Danimarca, infatti, pensa già a Parigi 2023.

Gli scontri diretti Italia-Danimarca

Settore Italia Danimarca Dopo 1 km 1'02''267 1'03''071 Dopo 2 km 1'57''267 1'59''029 Dopo 3 km 2'53''044 2'56''070 Tempo finale 3'49''008 3'52''873

Ricordiamo che ai Mondiali non partecipano i quartetti degli Stati Uniti (Lambie proverà solo l'inseguimento individuale), ma soprattutto quelli di Nuova Zelanda e Australia. Le Nazionali oceaniche sarebbero state sì degli avversari credibili (la Nuova Zelanda ha perso contro di noi per millesimi in semifinale a Tokyo) ma, per i protocolli covid, le rispettive Nazioni non hanno dato il permesso ai propri pistard di partire. Una bella notizia per noi - sono avversari in meno - una brutta notizia per lo spettacolo.

