Martina Fidanza fa l'exploit nello Scratch. Il 5° posto di un paio di settimane fa agli Europei non la promuovevano al ruolo di favorita di giornata, ma nella pista non si sa mai. Soprattutto se mancavano Kirsten Wild, non è venuta a questi Mondiali, e Katie Archibald che ha scelto di gareggiare in altre gare. La Fidanza è rimasta sorniona per tutta la corsa, poi ha sfruttato l'allungo della Borissza per fare il vuoto e andarsene a 4 giri dalla fine. Che spettacolo! Dopo aver aiutato, e non poco, le ragazze del quartetto a prendersi il pass per le semifinali nell'inseguimento a squadre donne

Il podio

Ciclista Nazione 1. Martina Fidanza Italia 2. Maike van der Duin Paesi Bassi 3. Jennifer Valente Stati Uniti

Cronaca

Gara quasi noiosa fino ai -10 giri. Nessuno parte, tutte hanno paura di bruciarsi. Martina Fidanza resta sorniona in fondo al gruppo, in controllo. Proprio ai -10, però, comincia a rimontare un po' di posizioni e vede per tempo il tentativo di allungo dell'ungherese Borissza. È il momento decisivo della corsa perché, a quel punto, la pistard di Ponte San Pietro se ne va in solitaria, fino al titolo Mondiale. La volata per il 2° posto la vince Maike van der Duin sulla Valente, una delle favorite della vigilia.

