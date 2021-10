Italia contro Danimarca e, dopo la finale olimpica Madison. E dire che l'Italia non partiva certo con i favori del pronostico, vedendo la qualità delle altre squadre e, soprattutto, dopo un cambio nel nostro Michele Scartezzini-Simone Consonni, con Viviani in panchina (ma perché dopo ha la Corsa ad Eliminazione), con il duo scelto che non è inedito ma sicuramente poco utilizzato. Eppure, come coppia, sono stati molto affiatati, conducendo la corsa per metà gara nonostante la caduta iniziale di Scartezzini che poteva compromettere tutta la prova. Invece siamo stati i primi a guadagnare il giro, con Consonni e Scartezzini molto attivi e performanti poi negli sprint. Da lì a poco, però, rimontavano i danesi e non a caso Hansen e Morkov erano i campioni del mondo in carica oltre che essere campioni olimpici. Non si sono scomposti e hanno condotto la loro gara fino all'oro finale. Brava però l'Italia a rispondere presente e a mettersi dietro il Belgio, che completa il podio, oltre a Gran Bretagna e Francia che restano fuori dalla zona medaglia. Loro che qualche pensiero ce lo avevano fatto alla vigilia... È ancoracontroe, dopo la finale olimpica nell'inseguimento a squadre , questa volta le due Nazionali si affrontano nella. E dire che l'Italia non partiva certo con i favori del pronostico, vedendo la qualità delle altre squadre e, soprattutto, dopo un cambio nel nostro duo operato dal ct Villa . In campo la coppia, conin panchina (ma perché dopo ha la Corsa ad Eliminazione), con il duo scelto che non è inedito ma sicuramente poco utilizzato. Eppure, come coppia, sono stati molto affiatati, conducendo la corsa per metà gara nonostante la caduta iniziale diche poteva compromettere tutta la prova. Invece siamo stati i primi a guadagnare il giro, con Consonni e Scartezzini molto attivi e performanti poi negli sprint. Da lì a poco, però, rimontavano i danesi e non a casoerano i campioni del mondo in carica oltre che essere campioni olimpici. Non si sono scomposti e hanno condotto la loro gara fino all'oro finale. Brava però l'Italia a rispondere presente e a mettersi dietro il, che completa il podio, oltre ache restano fuori dalla zona medaglia. Loro che qualche pensiero ce lo avevano fatto alla vigilia...

Scartezzini-Consonni d'argento nella Madison: rivivi l'ultimo sprint

La classifica finale

Squadre Punti 1. Danimarca 68 2. Italia 64 3. Belgio 62 4. Gran Bretagna 58 5. Francia 58 6. Portogallo 27 7. Svizzera 11 8. Australia 8 9. Nuova Zelanda 7 10. Russia 6

Cronaca

Pronti, via e Michele Scartezzini finisce a terra toccato da un pistard messicano. Brutta botta per l'azzurro che però riesce a tornare in sella e in corsa, anche se l'Italia non partecipa al primo sprint vinto da Benjamin Thomas. Poi il secondo lo vince il Belgio con De Ketele, ma l'Italia reagisce e si prende il terzo sprint di giornata proprio con Scartezzini. Anche noi siamo in partita. Il Belgio va a fare tutti gli sprint, ma alla quinta volata ecco che si vedono per la prima volta Hansen e Morkov. Non è però una novità, con la coppia danese che esce sempre alla distanza.

L'Italia non comincia bene la sua Madison: Scartezzini subito a terra

A 150 giri dal termine però attacca Consonni e nessuno riesce a stare dietro al duo azzurro. L'Italia è, infatti, la prima squadra a conquistare il giro, prendendosi anche i punti dello sprint. Fanno 30 in totale con gli azzurri che vanno a condurre in testa alla classifica. Rimontano intanto Danimarca e Francia, che scavalcano il Belgio, mentre resta passiva la Gran Bretagna di Hayter e Wood. A 50 giri dal termine, ecco che la Danimarca scavalca l'Italia che però resta in scia. La classifica resta cortissima e si può passare dal 1° al 5° posto in uno sprint. Le Nazionali che animano questa corsa sono Danimarca, Italia, Francia, Belgio e la Gran Bretagna che prova a svegliarsi. Proprio un'azione di Hayter lancia la Gran Bretagna all'attacco: la seguono Danimarca e Italia e tutte e tre si prendono i 20 punti per il giro guadagnato, lasciando Belgio e Francia giù dal podio. Un attimo di respiro ed ecco che sono poi i transalpini e i belgi a guadagnare a loro volta un giro con un attacco in contropiede.

Mancano gli ultimi due sprint e la Gran Bretagna attacca ancora. Questa volta non va a segno il tentativo di guadagnare il giro, ma Hayter prende solo i punti per la volata. All'ultimo sprint ci sono punti doppi, ma i britannici non riescono a superare il Belgio per il podio, così come l'Italia non riesce a superare la Danimarca per l'oro. Poco male, oro alla solita coppia Hansen-Morkov, ma Scartezzini-Consonni se la sono giocata alla grandissima. Mai avremmo pensato di vederli sul podio con la medaglia d'argento al collo.

