Martina Fidanza per essere tornare lassù a guardare tutte dall'alto nello scratch a qualche anno di distanza dagli ultimi successi. Una vittoria quasi nata per caso? Un po' sì, visto che la Fidanza aveva risposto ad un allungo, ma rispondendo - soprattutto - alla strategia impostata da Salvoldi che ha capito il momento giusto per partire. E così è stato Gioia immensa perper essere tornare lassù a guardare tutte dall'alto nello scratch a qualche anno di distanza dagli ultimi successi. Una vittoria quasi nata per caso? Un po' sì, visto che la Fidanza aveva risposto ad un allungo, ma rispondendo - soprattutto - alla strategia impostata dache ha capito il momento giusto per partire. E così è stato con l'oro di Martina che potrà correre con maggior vigore semifinali e finali dell'inseguimento a squadre

Martina FIDANZA

Non era certo un’azione pensata all’inizio. Mi sono trovata avanti a 4 giri dal termine. Il ct mi ha detto di forzare e ho spinto al massimo. Mi è andata bene, non riesco a crederci. Un successo incredibile, che non ha paragoni con altri. Lo dedico soprattutto ai miei nonni Aldo e Rosa, che mi hanno cresciuta, grazie a loro ed alla mia famiglia oggi sono qui a festeggiare questa incredibile vittoria. [Martina Fidanza a fine corsa]

Mondiali L'Italia è già sul tetto del Mondo: Martina Fidanza oro nello Scratch 9 ORE FA

Il momento in cui Fidanza prende e se ne va: l'oro è suo

Ma adesso testa al quartetto

Non è ancora il momento di festeggiare perché giovedì abbiamo il primo turno dell’inseguimento e vogliamo far bene anche lì

Martina Fidanza le abbatte tutte: rivivi il suo oro nello scratch

Mondiali Paternoster e Balsamo ispirate: Italia 2a solo alla Germania 13 ORE FA