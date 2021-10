L'anno passato, ai Mondiali di Berlino, era stata una delle buone notizie del movimento femminile. Anche perché oltre a Paternoster e Balsamo, soloera andata a medaglia tra le donne ( nei 500 metri a cronometro ). Purtroppo non gareggiando in discipline 'olimpiche, non l'abbiamo vista a Tokyo, ma la Vece vuole lasciare il segno in questi Mondiali. Dopo aver superato indenne qualificazioni e sedicesimi di finale, la pistard cremasca ha vinto anche il suo ottavo di finale conquistando il pass per i quarti che si disputeranno in serata. Oltre alla splendido oro nello Scratch nella giornata d'apertura , c'è di più.