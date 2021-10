Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Nel chilometro da fermo non c'è storia: oro tutto per Hoogland

CICLISMO SU PISTA - Dopo l'oro nella Team Sprint e l'argento nel Keirin, Hoogland aggiunge un'altra medaglia alla sua collezione. Arriva l'oro nel chilometro da fermo, battendo con più di un secondo di vantaggio il trinidiano Paul. Per non parlare dei distacchi dal 3° in poi. Fanno 6 medaglie d'oro in carriera per l'olandese.

00:02:07, 2 ore fa