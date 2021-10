Nazionale della Nigeria nel quartetto dell’inseguimento a squadre femminile. L’oro di Martina Fidanza nello scratch ha aperto i Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix rendendo già la manifestazione a tinte azzurre. Quello che non è passato inosservato però, oltre al talento e alla caratura degli atleti in gara, è stata la presenza dellanel quartetto dell’inseguimento a squadre femminile.

Ebbene sì, Grace Ayuba, Tawakalt Yekeen, Ese Ukpeseraye e Mary Samuel sono le quattro ragazze chiamate a rappresentare la Nigeria ai Mondiali di Roubaix. Sui social sono diventate "famose" per il body usato in gara, che ricorda quello della squadra di calcio anni '80, ma questa è sempre stata la livrea nigeriana di ciclismo, anche in competizioni "fuori pista". Quello che bisogna mettere alla luce è che queste ragazze rientrano nel progetto Road to Equality voluto dall’ex pro e responsabile del CPA Alessandra Cappellotto e Anita Zanatta.

Per la prima volta nella storia la squadra nigeriana si è qualificata per i mondiali di pista. Solo due squadre africane ce l’hanno fatta: Egitto con una partecipante e la Nigeria con quattro, tutte donne

Come recita il comunicato UCI: "Questo mostra l’ascesa di questo sport nel Continente e l’entusiasmo che genera tra i giovani, spingendo tante ragazze a provare"

Road to Equality, come dicevamo è un progetto che aiuta le giovani cicliste per valorizzare la dignità delle atlete, in quanto appunto atlete e soprattutto donne, con un particolare interesse per i Paesi Emergenti. Alessandra Cappellotto si era spesa in prima persona per aiutare le ragazze afgane a scappare da Kabul lo scorso agosto: "Sarebbe la mia vittoria più bella".

