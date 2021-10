Clamoroso a Roubaix! Si perché sa di beffa questa sconfitta per la coppia Paternoster-Barbieri, che aveva costruito una rimonta epica, non andata a buon fine per un solo punto che ci lascia giù dal podio. Le azzurre avevano provato a combattere contro la Gran Bretagna, della coppia Archibald-Evans, che aveva finito la benzina, ma per un non niente le campionesse olimpiche si sono tenute il 3° posto con le unghie e con i denti. A vincere è invece la coppia dell'Olanda, delle grandi favorite Wild e Pieters, con Kirsten Wild che, mal che vada nella Points Race di domenica, chiuderà la sua carriera con un oro mondiale. Battuta la coppia della Francia che ha però realizzato una grande prova.

Le Nazionali andate a punti

Piazzamenti Punti 1. Olanda 35 2. Francia 30 3. Gran Bretagna 24 4. Italia 23 5. Danimarca 11 6. Australia 5

Cronaca

Si parte subito con due incidenti ma, per fortuna, l'Italia non ne è coinvolta. Nei primi sprint mettono fieno in cascina Olanda e Gran Bretagna, con l'intensa sfida tra Kirsten Wild e Katie Archibald. Poi però esce fuori la Francia con una Copponi molto aggressiva. L'Italia si mantiene comunque in zona podio, puntando più sulla regolarità. Cosa che non riesce a fare invece la Danimarca che va a caccia del giro, non riuscendo però nella sua missione.

Col passare del tempo la Francia diventa la vera rivale dell'Olanda, con la Gran Bretagna che non è più performante. Così come l'Italia che scivola a -11 dal podio, visto che né la Paternoster né la Barbieri riescono ad andare a fare gli sprint. Nelle ultime due volate c'è il risveglio, però, della nostra coppia, mentre la Archibald fa cenno che non ce n'è più. La Paternoster vince il penultimo sprint, la Barbieri l'ultimo - che assegna punti doppi - in faccia alla Wild addirittura, ma con un lampo di orgoglio la Archibald fa terza prendendo i punti necessari per lasciare l'Italia dietro. Di un punto.

