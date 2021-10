Italia dell'inseguimento a squadre femminile parte forte. Molto forte, considerando che le ragazze di Salvoldi si sono prese il 2° posto nelle qualificazioni. Non vuol dire niente, perché nelle qualificazioni si tende sempre a non strafare, ma è stata una belle risposte da parte delle azzurre che alle Olimpiadi e agli Europei non avevano performato come ci si aspettava. Questo varrà una medaglia? Non possiamo saperlo, ma intanto prendiamoci il 2° posto dietro alla sola Germania che, a differenza di Tokyo, si presenta con 3/4 del quartetto che si è presa l'oro. Manca solo Lisa Klein sostituita da Laura Süßemilch, per il resto confermatissime Brauße, Brennauer e Kröger. A proposito di quartetti, la Paternoster partiva come riserva in questa formazione, ma proprio all'ultimo il ct ha deciso di piazzarla nel treno (al posto della Consonni) vedendo la cattiveria e la voglia che aveva in volto. Proprio Letizia ha guidato il trenino, portando a casa un primo buon risultato grazie anche alle prove superlative anche di Balsamo, Alzini e Martina Fidanza. In semifinale sfida alla Gran Bretagna della Archibald. Esattamente come per il quartetto maschile , anche l'dell'inseguimento a squadre femminile parte forte. Molto forte, considerando che le ragazze disi sono prese il 2° posto nelle qualificazioni. Non vuol dire niente, perché nelle qualificazioni si tende sempre a non strafare, ma è stata una belle risposte da parte delle azzurre che alle Olimpiadi e agli Europei non avevano performato come ci si aspettava. Questo varrà una medaglia? Non possiamo saperlo, ma intanto prendiamoci il 2° posto dietro alla solache, a differenza di Tokyo, si presenta con 3/4 del quartetto che si è presa l'oro. Manca solo Lisa Klein sostituita da Laura Süßemilch, per il resto confermatissime Brauße, Brennauer e Kröger. A proposito di quartetti, lapartiva come riserva in questa formazione, ma proprio all'ultimo il ct ha deciso di piazzarla nel treno (al posto della) vedendo la cattiveria e la voglia che aveva in volto. Proprio Letizia ha guidato il trenino, portando a casa un primo buon risultato grazie anche alle prove superlative anche di Balsamo, Alzini e Martina Fidanza. In semifinale sfida alladella Archibald.

I migliori tempi nelle qualificazioni

Nazionale Tempi 1. Germania 4'13''082 2. Italia +1''094 3. Gran Bretagna +3''188 4. Irlanda +10''013 5. Canada +10''906 6. Bielorussia +16''076

Cronaca

Il primo tempo di riferimento è quello dell'Irlanda che piazza un 4'23''095 con il quartetto Kay, Griffin, Sharpe, Murphy. Resta dietro il Canada, mentre l'Italia trova un gran tempo: un 4'14''176 fatto registrare da Fidanza, Alzini, Paternoster e Balsamo che mettono a dura prova tutti gli altri team. Tanto che la stessa Gran Bretagna resta dietro. La squadra della Archibald, infatti, non va oltre il 4'16''200 e si piazza alle spalle delle azzurre. Arriva poi la Germania ed è un'altra storia, con le teutoniche che fanno il miglior tempo. 4'13''082 per Brauße, Brennauer, Kröger e Süßemilch. Non siamo sui tempi delle Olimpiadi, ma è sicuramente un buon modo per cominciare.

Come per gli uomini, anche nella prova femminile mancano Nuova Zelanda e Australia con gli atleti non partiti per i protocolli covid dei rispettivi Paesi. Fuori causa anche il Team USA di Chloé Dygert che a Tokyo si erano prese il bronzo.

