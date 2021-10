Brutta disavventura per gli azzurri ai Mondiali di Roubaix. Nonostante l'sia prima nel medagliere dopo tre giorni di competizione e, siano stati conquistati tre titoli mondiali , ecco il fattaccio che non ti aspetti. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti,di proprietà della spedizione azzurra, tra queste 15 erano adibite alla pista, dal valore di. Erano le bici che il costruttoreaveva fornito ai pistard italiani per il Mondiale in Francia, nello specifico erano i mezzi usati dagli inseguitori che hanno conquistato l'oro (Jonathan Milan, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Liam Bertazzo). Tra queste c'erano anche i mezzi usati dalle ragazze che hanno invece conquistato l'argento

I mezzi dei pistard italiani erano state allocate nel furgone della Nazionale italiana, pronte a rientrare in Italia visto che per alcuni degli inseguitori il Mondiale è già finito. I malviventi si sono introdotti nel parcheggio, là dove era presente il furgone scassinandolo. Immediata la denuncia della delegazione italiana alla polizia dopo questo 'colpo'.

È stata opera di professionisti ben organizzati. Sapevamo della difficoltà, da questo punto di vista, della trasferta e per questo abbiamo scelto di soggiornare in un albergo con parcheggio privato e controllato pur a costo di spostamenti giornalieri più impegnativi. [Roberto Amadio, capo delegazione Italia]

Purtroppo non è stato sufficiente per evitare questa disavventura...

