Ore 13:53 - GRAN BRETAGNA DIETRO - Nonostante abbiano in campo Archibald, Evans, Barker e Knight, la Gran Bretagna si piazza dietro all'Italia. 4'16''200.

Ore 13:50 - Ricordiamo che dopo le qualificazioni femminili, ci saranno poi quelli maschili. L'Italia ha confermato per intero il quartetto di Tokyo: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni.

Ore 13:48 - IL CANADA NON CI SUPERA: 4'23''988 il tempo del Canada che è dietro l'Italia e anche l'Irlanda. Mal che vada, l'Italia sarà terza se verremo superate da Gran Bretagna e Germania.

Ore 13:46 - Ora il Canada, poi chiudono Gran Bretagna e Germania che dovrebbero batterci nettamente. L'importante, però, è accedere al 1° turno.

Ore 13:42 - TEMPO ALTO RISPETTO A TOKYO: Chiaro, il tempo che avevamo fatto registrare a Tokyo era stata un'altra cosa. Ma cominciamo da queste qualificazioni e poi vediamo dove ci porteranno queste ragazze. Il miglior tempo fatto registrare alle Olimpiadi fu il 4'10''063 della semifinale, che comunque non ci permise né di raggiungere la finalissima né quella 3°/4° posto.

4° POSTO E RECORD ITALIANO PER LE AZZURRE DELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE

Ore 13:41 - ITALIA PRIMA: In attesa di Gran Bretagna e Germania, è dell'Italia il tempo da battere. 4'14''176, nettamente migliore rispetto a Irlanda e Bielorussia. Buon tempo, anche se non bassissimo, quello fatto registrare da Fidanza, Paternoster, Balsamo e Alzini.

Ore 13:39 - ITALIANE ANCORA AVANTI: 3'12''609. Prime anche dopo 3 km, ricordiamo che adesso il tempo da battere è delle irlandesi partite prima di noi (4'23''095).

Ore 13:39 - ITALIANE AVANTI: 2'10''765 dopo 2 km. Siamo prime per adesso.

Ore 13:38 - PARTITE LE ITALIANE: 1’09″556 dopo il primo km.

Ore 13:36 - CAMBIO NELL'ITALIA: Rispetto alla squadra inizialmente iscritta, il ct Salvoldi ha deciso di cambiare una ragazza del quartetto. Fuori Chiara Consonni, dentro Letizia Paternoster. Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza e Letizia Paternoster sono le nostre quattro ragazze.

Ore 13:35 - La squadra da battere resta la Germania, campionessa olimpica nell'inseguimento a squadre e detentrice del record del mondo. Rispetto alla squadra di Tokyo hanno confermato 3 ragazze su 4: ci sono Franziska Brauße, Lisa Brennauer e Mieke Kröger. Al posto di Lisa Klein c'è invece Laura Süßemilch.

Ore 13:30 - Si avvicina la Polonia che fa registrare il tempo di 4'29''445. Per due decimi resta avanti la Bielorussia.

Ore 13:22 - Ricordiamo che non ci sono i quartetti (anche in campo maschile) di Nuova Zelanda e Australia. Entrambe le Nazionali non hanno mandato corridori per... Il discorso covid. In questi Paesi sono sempre forti le restrizioni e le rispettive Federazioni hanno deciso di non mandare corridori nel continente europeo, avendo paura che potessero tornare contagiati.

Ore 13:20 - Sono partite tre squadre per adesso: Nigeria, Svizzera e Bielorussia che ha per ora il miglior tempo con un 4'29''158.

Ore 13:07 - Elisa Balsamo, Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza saranno le nostre ragazze per il quartetto femminile. Non c'è Letizia Paternoster che agisce come riserva in questo quartetto.

Ore 13:05 - Si comincia con il quartetto femminile. In gara 9 squadre: Svizzera, Nigeria, Bielorussia, Polonia, Irlanda, Italia, Canada, Gran Bretagna e Germania.

Ore 13:00 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Benvenuti a questo primo giorno dei Mondiali di Roubaix 2021. Si parte subito con i quartetti.

