Ore 14:00 - Il clou sarà la finalissima dell'inseguimento a squadre maschile, con il quartetto che punta a conquistare l'oro iridato dopo quello olimpico. E dire che l'Italia non conquista l'oro ai Mondiali dal 1997.

A proposito di questa sera, guardiamo un po' cosa ci aspetta il programmino di serata:

Ore 18:30 - 1° turno inseguimento a squadre donne. Sfida Italia-Gran Bretagna per accedere alla finale;

Ore 18:58 - Quarti di finale sprint femminile. Possibile presenza di Miriam Vece;

Ore 19:16 - Finali inseguimento a squadre uomini. Finale per l'oro Italia-Francia;

Ore 19:48 - Scratch. Debutto di Elia Viviani;

Ore 20:33 - Finale Keirin maschile;

Ore 20:45 - Finale inseguimento a squadre donne. Attesa per capire se l'Italia si qualifica;

Ore 21:00 - Corsa ad eliminazione donne con Paternoster che cerca l'oro;

Ore 13:59 - Alle 14:10 ci saranno i sedicesimi, poi alle 14:49 gli ottavi. Stasera alle 18:58 i quarti di finale.

Ore 13:58 - Si sono chiuse le qualificazioni della sprint femminili. Miriam Vece ha fatto registrare il 9° tempo a 0''301 dalla Friedrich. Lontana per adesso dalle medaglie, ma si è qualificata per i sedicesimi di finale.

Ore 13:53 - Emma Hinze fa 10''519 e si inserisce alle spalle della Friedrich. Anche in singolo, le tedesche vanno fortissimo in questa specialità.

Ore 13:50 - In testa al momento c'è Lea Friedrich con 10''489. Una che ieri, insieme alle sue due compagne di Nazionale, hanno messo in serie un show pazzesco nella Team Sprint femminile. Tre gare e tre record del mondo, con l'oro finale.

Ore 13:48 - Siamo già alla sprint femminile, con il debutto in gara di Miriam Vece che ha già fatto il suo tempo. Ha fermato il cronometro in 10''790 e ha al momento il 6° posto provvisorio. Non dovrebbe aver problemi per qualificarsi ai sedicesimi, bisogna vedere contro chi.

Ore 13:45 - Amessi ai ripescaggi Jai Angsuthasawit, Stefan Bötticher, Koyu Matsui e Jair Tjon En Fa. Grande sorpresa invece per l'eliminazione del francese Sebastian Vigier nelle qualificazioni.

Ore 13:45 - Miglior tempo di giornata è stato quello del russo Mikhail Iakovlev con 9''987.

Ore 13:35 - Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Nicholas Paul e Mikhail Iakovlev sono i primi 4 corridori qualificati nel Keirin. C'è un sistema di qualificazione ben complesso nel Keirin, però, visto che più tardi ci saranno i ripescaggi. Partono subito forte Lavreysen e Hoogland, già a segno nella prima giornata di questi Mondiali. Hanno infatti conquistato ieri l'oro nella Team Sprint maschile, per il quarto anno consecutivo.

Ore 13:10 - Ecco i programmi di Elia Viviani per queste Olimpiadi: “Il grande risultato dei Giochi mi ha rilanciato tra i migliori al mondo e ora ho grandi aspettative. Ho tre specialità in programma. L’Omnium, lo Scratch e l’eliminazione. Penso che l’eliminazione sia una grande opportunità. Mi diverto sempre a correre quella gara. L’Omnium è la prova olimpica su cui continuerò a lavorare in vista di Parigi, mentre lo Scratch serve sempre per rompere il ghiaccio con l’atmosfera dei Mondiali. Se fatto bene si possono ottenere degli ottimi risultati”.

Ore 13:05 - Post pranzo un po' scarico per i nostri colori, perché cominciano le gare di Keirin maschile e Sprint femminile. Il clou della giornata arriverà alla sera con la finale dell'inseguimento a squadre maschile, semifinali e finali dell'inseguimento a squadre femminili e lo Scrach. Ieri abbiamo vinto l'oro nel femminile con Fidanza, oggi il maschile con il debutto di Elia Viviani.

Ore 13:00 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Benvenuti a questo secondo giorno dei Mondiali di Roubaix 2021. Si parte subito con il Keirin.

