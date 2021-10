Ore 11:20 - Paternoster e Balsamo che finora hanno fatto un grande Mondiale. Insieme hanno raggiunto un ottimo argento nell'inseguimento a squadre, miglior risultato di sempre in un Mondiale per il quartetto femminile (la Paternoster ha fatto solo le qualificazioni). Poi Letizia è diventata campionessa del mondo nella Corsa ad eliminazione, mentre ieri la Balsamo ha conquistato il bronzo nell'Omnium femminile.

Elisa Balsamo sorride ancora: bronzo magico nell'omnium

Ore 11:10 - TOCCA ALLA MADISON FEMMINILE: In campo per le ragazze ci saranno Letizia Paternoster che quest'anno fa coppia con Rachele Barbieri. Lo scorso anno la Paternoster vinse il bronzo con Elisa Balsamo.

Ore 11:10 - Queste le 8 qualificate alla finale:

1. Anastasiia Voinova 33''183;

2. Lea Sophie Friedrich +0''175;

3. Daria Shmeleva +0''186;

4. Miriam Vece +0''191;

5. Pauline Sophie Grabosch +0''255;

6. Matha Bayona Pinea +0''369;

7. Yana Thshchenko +0''477;

8. Alessa-Catriona Pröpster +1''491

Nel chilometro da fermo non c'è storia: oro tutto per Hoogland

Ore 11:05 - Finale che si disputerà questo pomeriggio alle 17:30. Sarà la prima gara del programma 'serale'.

Ore 11:00 - MIRIAM VECE IN FINALE: Parte bene Miriam Vece nei 500 metri da fermo, con la cremasca a caccia di una medaglia dopo il bronzo dello scorso anno. Ha fatto registrare il quarto tempo in qualifica a 0''191 dalla Voinova che ha fatto segnare il miglior tempo.

Ore 10:45 - ALLA GRANDE VIVIANI: Da una parte batterie vinte da Hayter, dall'altra proprio da Viviani. Ricordiamo però che eravamo ancora nelle qualificazioni. La prima prova dell'Omnium partirà alle 12:24 con lo Scratch.

Ore 10:30 - Viviani è stato campione olimpico nell'Omnium, a Rio 2016, e alle ultime Olimpiadi si è riconfermato andandosi a prendere un sorprendente bronzo. Ok che era il campione olimpico in carica, ma 5 anni dopo essere ancora sul podio è stato un risultato incredibile. Soprattutto perché Viviani non aveva mai ottenuto risultati del genere nei 5 anni precedenti nelle competizioni internazionali in pista. Quest'anno vuole completare l'opera diventando per la prima volta campione del mondo. Ci riuscirà?

Ore 10:28 - Benjamin Thomas che si è presentato a questo Mondiale e ha conquistato già due medaglie. Medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre con la Francia, sconfitto in finale dall'Italia, e medaglia d'oro ieri nella Corsa a punti.

Ore 10:25 - E si parte con l'Omnium, con le due batterie. Da una parte Ethan Hayter e dall'altra Elia Viviani. I due favoriti in questa competizione nel Mondiale 2021. Ricordiamo che non c'è il campione olimpico in carica Matthew Walls che non si è presentato a Roubaix dopo una stagione lunghissima. Non c'è nemmeno Campbell Stewart, 2° davanti a Viviani a Tokyo, e nemmeno Benjamin Thomas che ha preferito fare altre corse in questo Mondiale.

Ore 10:25 - Ricordiamo che guardiamo tutti dall'alto nel medagliere dopo tre giorni di competizione. Italia prima per ori conquistati, 3 al pari di Germania e Paesi Bassi, e prima per medaglie totali: 7. Abbiamo già superato il bottino di medaglie dello scorso anno, quando a Berlino ne avevamo conquistate 6 e con un solo oro.

Ore 10:15 - Oggi la sessione 'serale' comincerà a partire dalle 17:25

Ore 10:05 - Tutti gli italiani impegnati nella giornata:

-Omnium uomini: Elia VIVIANI;

-500 metri da fermo donne: Miriam VECE;

-Madison donne: Letizia PATERNOSTER e Rachele BARBIERI;

-Sprint uomini: nessun italiano;

-Inseguimento individuale donne: Martina ALZINI;

Ore 10:00 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Mondiali di ciclismo su pista in DIRETTA da Roubaix. Un saluto da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca) e speriamo di cogliere altre medaglie e altri successi anche in questo day 4.

