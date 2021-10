Premium Ciclismo su pista Mondiali | Roubaix 12:50-15:45 Live

Ore 13:51 - Prima della Corsa a punti, la 'bella' tra Hoogland e Bötticher. Vediamo se ci sarà un derby olandese in finale. Qui parliamo della Sprint maschile.

Ore 13:45 - Ricordiamo che Elia Viviani non farà la Madison, una delle sue discipline. Considerando che dopo dovrà fare la Corsa ad eliminazione, il ct Marco Villa ha deciso di schierare la coppia Simone Consonni-Michele Scartezzini. Non è una coppia inedita, ma poco utilizzata. Anche perché Viviani c'è sempre stato, ma con Consonni - ahimè - non hanno vinto mai nessuna medaglia a livello internazionale.

Ore 13:45 - E speriamo di andare a medaglia anche oggi, dopo i 7 metalli conquistati finora in questi Mondiali. Ieri è arrivato uno spettacolare bronzo con Elia Viviani. Sembrava impossibile vederlo rimontare, ma ha fatto una corsa a punti eccezionale, recuperando nel finale. È stata la quarta medaglia mondiale per Viviani che resta però col cruccio di non aver mai vinto il titolo iridato nell'Omniun.

Ore 13:40 - Katie Archibald è un'altra che qualche medaglia l'ha presa in questo Mondiale. La britannica ha conquistato l'argento nella Madison, in coppia con la Evans, il bronzo nell'inseguimento a squadre e l'oro nell'Omnium. Tre medaglie complessive: farà poker?

Ore 13:40 - Le sue avversarie per la medaglia saranno Jennifer Valente (Stati Uniti), Lotte Kopecky (Belgio), Maria Martins (Portogallo) e, soprattutto, Katie Archibald (Gran Bretagna).

Ore 13:36 - C'è da dire che la Corsa a punti avrà un sapore speciale perché ci sarà in corsa Kirsten Wild alla sua ultima corsa in carriera. Wild che lascerà, mal che vada, con un oro al collo nella sua carriera dopo il 1° posto nella Madison insieme alla Pieters di ieri. Il terzo oro mondiale consecutivo tra l'altro...

Ore 13:33 - HOOGLAND NON MUORE MAI: Aveva perso la prima manche, ma Hoogland batte Bötticher nella seconda manche ed è ancora in corsa per accedere alla finalissima.

Ore 13:25 - LA HINZE SI RITIRA: Come non detto, la tedesca si tira fuori dal Keirin e non proverà a bissare il successo dello scorso anno. Emma Hinze che, però, può stare tranquilla avendo vinto la medaglia d'oro nella Sprint e nella Team Sprint.

Ore 13:10 - Alle 13:56 arriverà la prima italiana in campo, con il debutto di Silvia Zanardi che gareggerà nella Points Race femminile. La classe 2000 che ha collezionato, nella sua carriera da juniores, 2 ori mondiali e 5 ori Europei. Ha comunque già conquistato un argento europeo nel 2020, con il 2° posto nella corsa a punti alle spalle della solita Katie Archibald.

Ore 13:08 - Adesso in corso la Keirin femminile. Le favorite? Neanche a dirlo sono Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich che in questo Mondiale hanno già portato a casa qualche medaglia.

Ore 13:05 - Siamo partiti dalle semifinali della sprint maschile. La prima manche che ha visto il successo di Stefan Bötticher su Hoogland e quello di Lavreysen su Vigier. Vediamo se saranno dunque il tedesco e l'olandese (Lavreysen) ad affrontarsi in finale. Più tardi la seconda manche.

Ore 13:00 - Benvenuti a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo all'ultimo giorno dei Mondiali di Roubaix e li racconteremo con voi, con la speranza di cogliere qualche altre medaglia.

