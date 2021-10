Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Strike! Scartezzini coinvolto in un maxi-incidente nella gara a punti

CICLISMO SU PISTA - Michele Scartezzini viene coinvolto in un maxi-incidente a metà della corsa a punti: Dzianis Mazur, Wojciech Pszczolarski e Bryan Gomez Penaloza sono finiti a terra. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i ciclisti coinvolti.

00:00:53, un' ora fa