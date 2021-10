Italia è partita forte a questi Mondiali di ciclismo su pista con l'oro Elia Viviani che ha grandi piani per questi Mondiali di Roubaix. A partire dallo Scratch, che lo vedrà subito protagonista. Il grande obiettivo, però, è diventare campione del mondo nell'Omnium ( L'è partita forte a questi Mondiali di ciclismo su pista con l'oro di Martina Fidanza nello Scratch e la qualificazione del quartetto maschile alla finalissima di inseguimento a squadre . In attesa delle finali del giovedì, ci sarà però anche il debutto nella manifestazione diche ha grandi piani per questi Mondiali di Roubaix. A partire dallo, che lo vedrà subito protagonista. Il grande obiettivo, però, è diventare campione del mondo nell'Omnium ( il programma ).

Farò tre corse a Roubaix. E l'Omnium...

Il grande risultato dei Giochi mi ha rilanciato tra i migliori al mondo e ora ho grandi aspettative. Ho tre specialità in programma. L’Omnium, lo Scratch e l’eliminazione. Penso che l’eliminazione sia una grande opportunità. Mi diverto sempre a correre quella gara. L’Omnium è la prova olimpica su cui continuerò a lavorare in vista di Parigi, mentre lo Scratch serve sempre per rompere il ghiaccio con l’atmosfera dei Mondiali. Se fatto bene si possono ottenere degli ottimi risultati. [Elia Viviani, dichiarazioni tratte da OA Sport]

Mondiali L'Italia è già sul tetto del Mondo: Martina Fidanza oro nello Scratch 9 ORE FA

Cos'è e come funziona l'Omnium: dove Viviani punta all'oro

Dobbiamo migliorare con la Madison per Parigi

Penso che sarà un Mondiale di alto livello. La nostra Nazionale cerca delle conferme, siamo pronti e vogliamo fare bene. Dobbiamo lavorare di più sulla Madison in vista dei prossimi anni. Abbiamo un gap tecnico da colmare. Omnium ed il quartetto hanno portato dei risultati importanti, ma da qui a Parigi non bisogna fermarsi. Sappiamo guardarci dentro e capire dove possiamo migliorare

Cos'è e come funziona la Madison: la gara di Viviani e Consonni

Continuare con la pista?

Dopo i Mondiali ho in programma un riposo di quattro settimane. Ho tanta voglia di tornare ad alti livelli tra il Giro d’Italia e le Classiche. Non lascerò mai più la pista

VIVIANI FA IL BIS, DOPO 5 ANNI TORNA SUL PODIO: RIVIVI IL MOMENTO

Mondiali Ganna farà il record? Riscatto Paternoster? I pronostici di Eurosport 19 ORE FA