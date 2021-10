si conferma, ancora una volta. Un atleta clamoroso in questa disciplina, capace di ribaltare (quasi) sempre la situazione nonostante qualche passaggio a vuoto. È successo anche oggi: prima lo Scratch dove aveva chiuso 3°, molto bene. Poi però gli 0 punti nella Tempo Race e l'eliminazione precoce nella corsa ad eliminazione. Ma quando li va a riprendere i punti per il podio? Eppure è riuscito nella rimonta, con una corsa a punti gestita a livello matematico, calcolando punto a punto la situazione con gli avversari ad ogni sprint. Nel finale, il suo rivale, ha patito un po' di stanchezza e Viviani l'ha beffato prima(20 punti), poi andando a vincere lo sprint finale (con doppi punti). Spettacolare Elia che va a bissare il bronzo di Tokyo . A vincere, però, è stato unstellare che conquista tre prove su quattro e si mette un oro al collo da assoluto dominatore. Sul podio quindi Hayter, Aaron Gate e poi Viviani.

...

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.