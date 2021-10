Lotte Kopecky. La belga era stata beffata da Letizia Paternoster, che aveva vinto meritatamente Archibald non è riuscita a contenerla, ma ha comunque messo in tasca un argento, la sua quarta medaglia di questo Mondiale. E poi c'è la Wild che al cospetto delle due più giovani, e performanti, avversarie ha dovuto inchinarsi, prendendosi però il bronzo. Non una disfatta per la 39enne olandese, tutt'altro: chiude la sua carriera con un bronzo e con Silvia Zanardi resta fuori dal podio, ma ha 21 anni e per la prima volta affrontava questi 'mostri' della pista. Ha dato filo da torcere, ha guadagnato un giro e si è piazzata 5a. Bravissima. Vincerà sicuramente qualcosa di importante nel futuro. Si chiude il Mondiale per tante e si chiude nel migliore dei modi per. La belga era stata beffata da, che aveva vinto meritatamente il titolo iridato nella corsa a punti , e poi battuta dalla Archibald nell'Omnium . Ma in questa Corsa a punti non c'è stata storia, con la Kopecky che è stata la più aggressiva, andando sempre a caccia del giro guadagnato. Lanon è riuscita a contenerla, ma ha comunque messo in tasca un argento, la sua quarta medaglia di questo Mondiale. E poi c'è lache al cospetto delle due più giovani, e performanti, avversarie ha dovuto inchinarsi, prendendosi però il bronzo. Non una disfatta per la 39enne olandese, tutt'altro: chiude la sua carriera con un bronzo e con un oro nella Madison . Tanta roba. Noi possiamo comunque festeggiare. È vero cheresta fuori dal podio, ma ha 21 anni e per la prima volta affrontava questi 'mostri' della pista. Ha dato filo da torcere, ha guadagnato un giro e si è piazzata 5a. Bravissima. Vincerà sicuramente qualcosa di importante nel futuro.

La classifica

Corridore Punti 1. Lotte Kopecky 76 2. Katie Archibald 72 3. Kirsten Wild 60 4. Marion Borras 54 5. Silvia Zanardi 51 6. Maria Martins 41 7. Jennifer Valente 33 8. Anita Yvonne Stenberg 22 9. Karolina Karasiewicz 22 10. Ganna Solovei 20

Cronaca

La Wild si prende il primo sprint. È la sua ultima gara in carriera e vuole prendersi l'oro, sarebbe il 10° a livello mondiale per la pistard olandese. La nostra Zanardi dimostra di essere in partita, ma occhio alla Borras che va in 'fuga' e guadagna giro e sprint. A questo punto entra in partita anche la Archibald che rompe il gruppo e va a vincere il quarto sprint. La britannica va anche all'attacco e guadagna un giro in compagnia della Wild, Valente, Kopecky e della bravissima Silvia Zanardi. Con questa azione, in pratica, annullano il vantaggio che si era guadagnata la Borras.

Molto aggressiva anche la Kopecky e la belga riparte a caccia di altri giri. Finiscono infatti in trappola Valente e Wild e non la Zanardi che per un attimo comincia a credere nel podio. La Archibald e la Wild continuano, comunque, a fare tanti punti agli sprint, mentre la Kopecky guadagna un altro giro ipotecando l'oro. La Zanardi finisce fuori dal podio, così come la Valente che sprofonda. A questo punto è duello per l'argento, ma la Archibald batte 'facilmente' la Wild prendendosi il 2° posto.

Dove e come guardare i Mondiali di Roubaix in tv e live streaming

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

