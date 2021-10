Villa. Le sorprese? La Paternoster che l'Italia s'è desta! Lo possiamo dire forte, guardando tutti dall'alto del medagliere dopo 2 giorni di competizione. La cosa bella è che la prestazione della Vece ha caricato le ragazze del quartetto che poi ha caricato gli azzurri dell'inseguimento a squadre. Il loro oro ha ricaricato la squadra femminile, che con il loro argento ha spronato la Paternoster. Una sorta di sinergia che si è sprigionata e che ha fatto grande il ciclismo su pista italiano. Quello che abbiamo passato nell'ultima giornata è stato fantastico. Un argento, ma soprattutto due titoli mondiali nel giro di brevissimo tempo. Tutto nella stessa sessione serale. Da un lato arrivano conferme, dall'altro arrivano invece sorprese positive. Conferme? Beh il quartetto azzurro che vince il titolo mondiale dopo quello olimpico , nonostante un cambio operato dal ct. Le sorprese? Lache vince l'oro in qualcosa dopo due anni di piazzamenti e qualche delusione (troppe). Era sì forte nella corsa ad eliminazione, ma che potesse vincere l'oro? Che dire delle ragazze del quartetto che, anche senza la Paternoster, ha sfidato a testa altissima la Germania nella finale , conquistando un argento. Un 2° posto che sa di impresa visto che le azzurre mai erano arrivate a tanto. Poi il quasi exploit della Vece nella sprint . Insomma,! Lo possiamo dire forte, guardando tuttidopo 2 giorni di competizione. La cosa bella è che la prestazione della Vece ha caricato le ragazze del quartetto che poi ha caricato gli azzurri dell'inseguimento a squadre. Il loro oro ha ricaricato la squadra femminile, che con il loro argento ha spronato la Paternoster. Una sorta di sinergia che si è sprigionata e che ha fatto grande il ciclismo su pista italiano.

Il medagliere

Nazione Oro Argento Bronzo Totale Italia 3 1 0 4 Paesi Bassi 2 2 0 4 Germania 2 0 1 3 Francia 1 2 0 3 Belgio 0 2 0 2 Russia 0 1 1 2 Gran Bretagna 0 0 4 4 Stati Uniti 0 0 2 2

Dopo aver fatto registrare i migliori tempi in qualificazione e al 1° turno, l'Italia partiva col favore del pronostico in finale. Non c'erano Nuova Zelanda e Australiana che sono rimaste a casa, non c'era la Danimarca che ha voluto rifondare dopo la batosta di Tokyo. C'era la Francia che a Tokyo nemmeno era qualificata e che ha Roubaix ha dato il tutto per tutto. Il quartetto azzurro voleva però dare una dimostrazione di forza, far vedere chi sono i campioni olimpici e chi sono i più forti del mondo, nonostante la debacle degli Europei. Villa cambia: sceglie Bertazzo al posto di un Lamon non proprio in formissima e sposta Milan alla partenza. Il risultato è ottimo, nonostante la Francia resista per metà gara. Poi esce fuori la qualità di Ganna che detta i tempi a tutti gli altri che, insieme, conquistano un oro fantastico. Forse non sarà stato il Mondiale con la più alta qualità di sempre (Gran Bretagna che non è più quella di 3-4 anni fa, Danimarca rifondata ecc ecc), ma l'Italia c'è. Conferma il suo status e torna a vincere un Mondiale a distanza di 24 anni dall'ultima volta. Era il 1997. I 5 del quartetto o erano appena nati o, come Milan, dovevano ancora venire al mondo.

Le Nazionali più vincenti di sempre nell'inseguimento a squadre

Nazionale Titoli iridati vinti Australia 13 Unione Sovietica 7 Italia 7 Germania Ovest 7 Gran Bretagna 5 Germania 5

Italia Campione del mondo: rivivi la finale che ci ha dato l'oro

Ganna pronto al 5° Mondiale nell'inseguimento individuale

Manlio Moro (futuro dell'inseguimento a squadre?), il campione europeo Milan e il campione del mondo - da tre anni - Filippo Ganna. Dovesse vincere farebbe due record in uno: mai nessuno aveva vinto 4 Mondiali in fila nell'inseguimento individuale ma, soprattutto, nessuno ha vinto 5 Mondiali nella storia di questa disciplina. Un vero primato, lui che vuole tentare anche il record del mondo della specialità, scendendo per la prima volta sotto i 4 minuti. Lambie c'è già riuscito, suo rivale per l'oro, ma E dal quartetto passiamo all'individuale. Prova dove l'Italia schiererà ben tre pedine, a dimostrazione del gran talento che abbiamo in casa. Vedremo il debutto di(futuro dell'inseguimento a squadre?), il campione europeoe il campione del mondo - da tre anni - Filippo. Dovesse vincere farebbe due record in uno: mai nessuno aveva vinto 4 Mondiali in fila nell'inseguimento individuale ma, soprattutto, nessuno ha vintonella storia di questa disciplina. Un vero primato, lui che vuole tentare anche il record del mondo della specialità, scendendo per la prima volta sotto i 4 minuti.c'è già riuscito, suo rivale per l'oro, ma lui l'ha fatto in altura in Messico . Che la sfida abbia inizio...

I più vincenti di sempre ai Mondiali nell'inseguimento individuale

Corridore Titoli iridati vinti Filippo Ganna 4 Hugh Porter 4 Bradley Wiggins 3 Guido Messina 3 Leandro Faggin 3 Roger Rivière 3 Hans-Henrik Orsted 3 Robert Bartko 3

L'Italia dell'inseguimento entra nel mito: rivivi la premiazione

Paternoster al suo primo titolo mondiale

Prima ha dato una mano alle ragazze, poi ha deciso di puntare tutto sulla corsa ad eliminazione lasciando il suo posto nell'inseguimento. Alla Paternoster serviva qualcosa di più dopo anni di piazzamenti e qualche delusione. Ed ecco che arrivata, per lei, la prima affermazione a livello mondiale. Mai, prima di oggi, Letizia aveva vinto un titolo mondiale, dopo i due secondi posti consecutivi nell'Omnium. Nella corsa ad eliminazione ha fatto fuori cicliste come Valente e Kopecky ed è andata a riprendersi con gli interessi quello che aveva lasciato per strada in questi anni. Che sia stata la mossa giusta per sbloccarsi e tentare di conquistare altri ori? Lei ci riproverà nella Madison con Rachele Barbieri, ma non nell'Omnium dove invece ci sarà Elisa Balsamo.

Letizia, sei in Paradiso! Rivivi l'oro nell'eliminazione

La Paternoster non riesce a trattenere le lacrime dopo l'oro

Le ragazze del quartetto che sfidano la Germania

Gran Bretagna era quasi certa di passare, eppure ad andare in finale sono state le azzurre. Balsamo, Fidanza, Alzini e Chiara Consonni che ha preso il posto della Paternoster. E le italiane hanno volato, facendo addirittura il miglior tempo della sessione del 1° turno, A proposito di ragazze, ma quanto ci hanno fatto godere? Laera quasi certa di passare, eppure ad andare in finale sono state le azzurre. Balsamo, Fidanza, Alzini e Chiara Consonni che ha preso il posto della Paternoster. E le italiane hanno volato, facendo addirittura il miglior tempo della sessione del 1° turno, anche più della Germania . Poi in finale non c'è stata storia, anche se dopo 1 km erano proprio le ragazze di Salvoldi a stare davanti. Un bel riscatto dopo la delusione di Tokyo...

Azzurre comunque fantastiche: è argento alle spalle della Germania

Il quasi exploit di Vece; Viviani che carbura

Miriam Vece. Venuta per bissare la medaglia dello scorso anno nei 500 metri a cronometro, l'atleta cremasca ci ha provato anche nella sprint femminile. Gara dove ci sono qualificazioni, sedicesimi, ottavi e mille altre manche da disputare. Miriam è giunta fino ai quarti di finale, dove ormai la qualità era altissima. Ha perso solo contro la Friedrich, ma che gara! Poi ha fatto il suo debutto anche Viviani che, invece, non ha Da non snobbare il piazzamento di. Venuta per bissare la medaglia dello scorso anno nei 500 metri a cronometro, l'atleta cremasca ci ha provato anche nella sprint femminile. Gara dove ci sono qualificazioni, sedicesimi, ottavi e mille altre manche da disputare. Miriam è giunta fino ai quarti di finale, dove ormai la qualità era altissima. Ha perso solo contro la, ma che gara! Poi ha fatto il suo debutto ancheche, invece, non ha trovato il bersaglio grosso nello Scratch . Ok che non ha partecipato alla volata per l'oro, ma fino a 3 giri dal termine ha risposto presente, dando buoni segnali per le prossime gare. Lui punta ad altro, ma non ha sfigurato nella prima gara.

