Prima gara di giornata che, oltre alle qualificazioni dell'omnium femminile, è stata quella del "1km a cronometro” con l'Italia che piazzava il giovane Davide Boscaro. Per poco l'azzurro non è riuscito ad accedere alla finalissima, che vedrà i migliori 8 delle qualificazioni. Purtroppo il 21enne di Padova si è piazzato alla 9a posizione a 281 centesimi dallo spagnolo Alejandro Martinez Chorro che ha colto l'ultimo posto utile per la finale.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo* 1. Jeffrey Hoogland 58''746 2. Nicholas Paul +0''523 3. Joachim Eilers +1''487 4. Sam Ligtlee +1''695 5. Patryk Rajkowski +1''764 6. Alexander Sharapov +2''003 7. Yuta Obara +2''152 8. Alejandro Martinez Chorro +2''254 9. Davide Boscaro +2''535 10. Robin Wagner +2''546

*si qualificano alla finale i primi 8

Si qualificano tutti i migliori della scena, da Sharapov a Leigtlee fino a Jeffrey Hoogland e a Nicholas Paul. L'olandese, che in questa rassegna ha conquistato già l'oro nella Team Sprint e l'argento nel Keirin, e il trinidiano sono stati gli unici a scendere sotto il minuto per completare il km: 58''746 per Hoogland e 59''269 per Paul.

