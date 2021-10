Ad

Era giusto che fosse lui a conquistare l’ultimo oro, per quest’anno, sia ben inteso. Se non ci fosse stato Viviani, che per noi è il Profeta della pista, non ci sarebbero stati neanche Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Liam Bertazzo e via elencando, fino a Manlio Moro

Un corridore che ha cambiato la pista italiana

Da noi c’è sempre stata la cultura della specializzazione. Elia ha sfatato questo tabù. Ha fatto capire che la multidisciplinarietà era un’opportunità tecnica, ma anche psicologica, per rompere certi meccanismi, per mettersi in gioco con qualcosa di nuovo e quindi anche di 'giocare', cercando di non intossicare la testa e le gambe

L'Italia migliore di sempre

Solo dieci anni fa eravamo considerati poca cosa, davvero una cenerentola dei velodromi, adesso possiamo dire che siamo considerati un po’ da tutti. È l’Italia migliore di sempre. Non ci sono paragoni da fare, non siamo mai stati così competitivi. Adesso l’asticella si è alzata e anche di molto. Ci saranno tante attese e dovremo lavorare ancora di più per non deluderle. Io sono orgoglioso come non mai di essere la guida di un gruppo giovane e forte

