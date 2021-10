Italia va a caccia della medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre Filippo Ganna che potrebbe centrare il suo 4° titolo mondiale consecutivo, il 5° complessivo nella specialità, che lo farebbero diventare Jonathan Milan si potrà giocare qualche carta. Il friulano è ormai parte integrante del quartetto, importante quasi quanto Ganna e, agli ultimi Europei, ha vinto proprio il titolo nell'inseguimento individuale. Lui ha detto che ci vorrà provare... L'va a caccia della medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre a 24 anni dall'ultima volta , ma già c'è chi si pensa anche all'inseguimento individuale. È il caso soprattutto diche potrebbe centrare il suo 4° titolo mondiale consecutivo, il 5° complessivo nella specialità, che lo farebbero diventare il più titolato di sempre in questa disciplina . Abbiamo parlato ormai diverse volte del suo avversario, l'americano Ashton Lambie , ma se il vero avversario fosse in casa? Beh anchesi potrà giocare qualche carta. Il friulano è ormai parte integrante del quartetto, importante quasi quanto Ganna e, agli ultimi Europei, ha vinto proprio il titolo nell'inseguimento individuale. Lui ha detto che ci vorrà provare...

Milan e i suoi sogni

Il nostro quartetto sta bene. Siamo a fine stagione, ma i test dicono che non siamo lontani dalla condizioni che avevamo a Tokyo. Io in finale con Pippo nell'inseguimento individuale? Se accadrà sarò pronto a giocarmela. Del resto è stato proprio frequentando campioni come lui e Sonny che sono cresciuto in questi mesi nella gestione della tensione. [Jonathan Milan a Tuttosport]

Con Colbrelli hai condiviso una Parigi-Roubaix

Si eravamo entrambi debuttanti, anche se la sua è andata diversamente…

Ma come stati dopo la caduta a Montichiari?

Purtroppo ho bucato durante una prova-gara e mi sono scontrato con Moro, che mi stava dando il cambio. Ma sto bene

Che piani hai per il tuo futuro come corridore da strada?

Credo di potermi indirizzare nelle corse di un giorno, più che nelle crono. Le Classiche del Nord, soprattutto la Roubaix, sono il mio sogno per i prossimi anni. Senza mai abbandonare la pista

