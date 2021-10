Filippo Ganna non è riuscito a conquistare il pass 5 finali consecutive in questa disciplina (4 vittorie su 5). Il 4'06''402 del verbanese non è stato però sufficiente per fare meglio del suo rivale principale Lambie (Jonathan Milan che aveva già dichiarato Claudio Imhof, mentre a Milan la chance di una vita, quella di diventare campione del mondo nell'inseguimento individuale dopo essere diventato campione del mondo Due italiani nelle finali dell'inseguimento individuale, anche se - forse - non ce li aspettavamo nello stesso ordine. Ebbene, dopo le qualificazioni del pomeriggio,non è riuscito a conquistare il pass per la finale per l'oro , lui che arrivava a questo appuntamento dopoin questa disciplina (4 vittorie su 5). Ildel verbanese non è stato però sufficiente per fare meglio del suo rivale principale detentore del record ), ma anche del suo connazionaleche aveva già dichiarato di volerci provare e avrà così la sua occasione. Ganna sarà comunque in corsa per il bronzo (sarebbe 6° podio consecutivo dovesse riuscirci). Affronterà lo svizzero, mentre a Milan la chance di una vita, quella di diventare campione del mondo nell'inseguimento individuale dopo essere diventato campione del mondo anche nell'inseguimento a squadre

Mondiali L'Italia di Ganna vola: sarà finale per l'oro contro la Francia IERI A 19:15

-Si comincia alle 20.36 con le finali:

-Filippo Ganna vs Claudio Imhof per il bronzo

-Ashton Lambie vs Jonathan Milan per l'oro

La sfida Ganna-Imhof per il bronzo

A sorpresa Ganna non disputerà la finalissima per l'oro nell'inseguimento individuale, cosa che non gli è mai capitata negli ultimi 5 anni. La prova del verbanese non è stata completamente un disastro (4'06''402), ed è stato comunque il terzo delle qualificazioni alle spalle di Lambie e Milan. Affronterà così lo svizzero Claudio Imhof che non ha una grande storia di vittorie e piazzamenti in pista (4'07''609). Anzi, l'elvetico ha conquistato la prima medaglia proprio qualche giorno fa agli Europei - di casa - dove il team di inseguimento a squadre svizzero ha preso l'argento alle spalle della Danimarca. Ganna quindi favoritissimo per il bronzo, sarebbe comunque il sesto podio consecutivo per lui ai Mondiali in questa disciplina. Tanta roba.

La sfida Milan-Lambie per l'oro

E infine ci sarà la finalissima per l'oro. Lambie è progredito ancora: dal 5° posto nel 2019, al 2° posto nel 2020. Quest'anno puntava all'oro con record mondiale e si è messo in carreggiata per conquistare il metallo più prezioso nell'inseguimento individuale. È proprio lui il detentore del record, ma fatto in altura, e vuole dimostrare di andare sotto i 4 minuti anche nella pista di Roubaix. Non ci sarà Ganna - e lui è felicissimo - ma ci sarà Jonathan Milan che può comunque fargli lo scherzetto. È vero che il friulano non ha tantissima esperienza (ha debuttato lo scorso anno), ma già nel 2020 fece 4°, non male per cominciare. E, lo stesso Milan, corre 3'' meglio rispetto al 2020. L'Italia può ancora sognare.

