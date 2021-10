Martina Fidanza con Letizia Paternoster con la quartetto uomini con Mondiali di Roubaix e speriamo di conquistarne degli altri nel fine settimana. Ma quanto si guadagna esattamente a diventare Campioni del mondo nel ciclismo su pista? I premi variano a differenza delle prove, se di gruppo o individuali ma, soprattutto, se sono discipline olimpiche o no. Questo fa una gran differenza: se il CIO riconosce alcune di queste prove come 'olimpiche', il montepremi a disposizione sarà più alto. Keirin, Madison, Omnium e Sprint portano più soldi nelle casse dei pistard, venendo considerati sport principali all'interno del programma della pista. Dentro anche Inseguimento a squadre e Team Sprint, che vengono disputati 'in gruppo'. con lo Scratch con la corsa ad eliminazione e ilcon l'inseguimento a squadre . Abbiamo finora conquistato tre titoli iridati aie speriamo di conquistarne degli altri nel fine settimana. Ma quanto si guadagna esattamente a diventare Campioni del mondo nel ciclismo su pista? I premi variano a differenza delle prove, se di gruppo o individuali ma, soprattutto,. Questo fa una gran differenza: se il CIO riconosce alcune di queste prove come 'olimpiche', il montepremi a disposizione sarà più alto. Keirin, Madison, Omnium e Sprint portano più soldi nelle casse dei pistard, venendo considerati sport principali all'interno del programma della pista. Dentro anche Inseguimento a squadre e Team Sprint, che vengono disputati 'in gruppo'.

E gli altri? Scratch, Chilometro da fermo, inseguimento individuale, Corsa a punti e corsa ad eliminazione (introdotta nel programma mondiale solo quest'anno) sono considerati 'minori'. Almeno secondo il montepremi a disposizione. Montepremi molto basso quello di quest'anno a causa del cambio di sede dei Mondiali, con Roubaix che non poteva sostenere enormi costi dopo essere stata allertata all'ultimo, chiedendole di organizzare un Mondiale al posto del Turkmenistan (che era stata nominata inizialmente come sede). Detto questo, al netto del montepremi basso causato dal cambio di sede, i premi nel ciclismo su pista sono sempre bassissimi se confrontati con ciclismo su strada, ciclocross e mountain bike.

Chi vince le gare cosiddette olimpiche guadagna la bellezza di 8000€. Montepremi da dividere, comunque, con i componenti dello staff tecnico, staff medico e meccanici al seguito del pistard in azione. Premi che verranno assegnati solo ai primi tre classificati, con 0€ a chi finisce fuori dal podio (in altre competizioni vengono assegnati premi anche fino alla top 10 o addirittura fino alla top 25). Per quanto riguarda le gare non olimpiche il montepremi complessivo scende da 14.000€ a 8.750€, con 5.000€ al vincitore.

I montepremi al Mondiale di ciclismo su pista

Piazzamento Gare olimpiche Gare non olimpiche Ins. a squadre Team Sprint 1. 8.000 5.000 16.000 12.000 2. 4.000 2.500 8.000 6.000 3. 2.000 1.250 4.000 3.000 Totale 14.000 8.750 28.000 21.000

C'è una differenza di montepremi per Inseguimento a squadre e Team Sprint, legato ovviamente dal numero di protagonisti in azione. Nell'inseguimento a squadre bisogna dividere per 4, nella Team Sprint per 3.

Annotazione importante da ricordare: per quanto riguarda i Mondiali, o in genere le competizioni internazionali del ciclismo su pista, il montepremi maschile e femminile sono identici. Stessi premi in questo sport per uomini e donne.

