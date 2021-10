Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix - Viviani, vittoria al bacio: giro di pista con la bandiera e poi dalla sua Elena

CICLISMO SU PISTA - I mondiali di Roubaix si chiudono così, con l'oro di Elia Viviani che porta la bandiera tricolore in giro per tutta la pista. Poi un salutino dalla sua Elena Cecchini per festeggiare questo titolo iridato nella Corsa ad eliminazione.

00:00:56, un' ora fa