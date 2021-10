Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Viviani eliminato troppo presto: si fa dura per il podio nell'Omnium

CICLISMO SU PISTA - Elia Viviani esce troppo presto dalla gara a eliminazione dell'Omnium: il ciclilsta veneto conclude la terza prova in non aposizione e perde terreno in classifica generale. Ora servirà un arrembaggio nell'ultima prova, la gara a punti.

00:01:01, 10 minuti fa