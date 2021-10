Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix, Archibald cannibale, Balsamo chiude col bronzo nell'omnium: rivivi lo sprint finale

CICLISMO SU PISTA - Nella gara a punti (prova finale dell'omnium femminile), Elisa Balsamo perde una posizione in classifica generale e si ferma al bronzo: oro per una dominante Katie Archibald, argento per Lotte Kopecky che ha guadagnato il giro proprio nel finale beffando la nostra Balsamo comunque bravissima. Seconda medaglia per lei in questo Mondiale.

00:00:54, 2 ore fa