Ha preso il via quest’oggi la tappa della Nations Cup, ex Coppa del Mondo, di ciclismo su pista a Glasgow (Scozia). Una qualificazione olimpica e fondamentale per essere parte ai Mondiali di ottobre in Francia, a Parigi. Come è previsto da regolamento, per essere al via della rassegna iridata è necessario aver partecipato almeno ad almeno una delle gare di Nations Cup (le altre date sono quelle del Canada a Milton, 12-15 maggio, a Cali in Colombia, 7-10 luglio). Per questa ragione la formazione guidata da Marco Villa è quasi al completo per centrare l’obiettivo in maniera convincente. Una competizione con la valenza importante in chiavee fondamentale per essere parte ai. Come è previsto da regolamento, per essere al via della rassegna iridata è necessario. Per questa ragione la formazione guidata daè quasi al completo per centrare l’obiettivo in maniera convincente.

Ottime risposte sono arrivate dalle azzurre dell’inseguimento. Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno ottenuto il secondo tempo delle qualificazioni di 4:16.365 alle spalle solo della Germania, campionessa olimpica. Le tedesche hanno ottenuto il tempo di 4:16.096. Buona la prestazione delle nostre portacolori soprattutto dai 3000 metri, dove hanno fatto una differenza importante rispetto a tutte le altre compagini. Il poker azzurro ha preceduto la Gran Bretagna (4:17.731) e la Francia (4:19.678) e saranno queste squadre a giocarsi le posizioni nobili di questo appuntamento del massimo circuito internazionale della pista. Nel caso specifico, le nostre portacolori dovranno affrontare le britanniche in semifinale e in palio ci sarà l’accesso all’ultimo atto. In caso di sconfitta, bisognerà guardare ai tempi per capire se ci sarà la “Finalina” per il terzo posto.

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI – INSEGUIMENTO A SQUADRE FEMMINILE

1 GERMANY 4:16.096 Q

2 ITALY +0.269 4:16.365 Q

3 GREAT BRITAIN 1 +1.635 4:17.731 Q

4 FRANCE +3.582 4:19.678 Q

5 IRELAND +8.238 4:24.334 Q

6 NETHERLANDS +9.917 4:26.013 Q

7 USA +10.470 4:26.566 Q

8 POLAND +11.041 4:27.137 Q

9 GREAT BRITAIN 2 +11.595 4:27.691

10 SPAIN +20.288 4:36.384

11 SWITZERLAND +20.326 4:36.422

12 UZBEKISTAN +33.764 4:49.860

13 NIGERIA DNF

