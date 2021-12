Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, dall'esclusione di Tokyo all'argento di Roubaix: il rilancio di Scartezzini

CICLISMO SU PISTA - Non c'era Elia Viviani, ma la coppia italiana è stata fenomenale. Michele Scartezzini e Simone Consonni hanno infatti conquistato la medaglia d'argento nella Madison, medaglia che l'Italia non trovava dal lontano 2015 (c'era la coppia Viviani-Bertazzo). E dire che gli azzurri hanno messo in difficoltà anche la Danimarca campione del mondo.

00:01:30, 24/10/2021 A 14:47