Jonathan Milan. Dopo le due Bahrain Victorious ha subito smesso i panni da stradista per rituffarsi nell'avventura su pista. Milan, campione olimpico col quartetto Montichiari per preparare proprio il Mondiale. Il corridore di Buja ha fatto un po' il punto della situazione tra le sue aspettative in vista della trasferta parigina e un bilancio sulla sua stagione su strada conclusa proprio con la splendida CRO Race La stagione su strada volge ormai al termine, ma per alcuni corridori manca ancora un po' di tempo per chiudere questo 2022. Anzi, per alcuni atleti si entra ora nel clou della propria stagione. Parliamo dei pistard e, nello specifico, di. Dopo le due vittorie di tappa alla CRO Race , il corridore dellaha subito smesso i panni da stradista per rituffarsi nell'avventura su pista. Milan, campione olimpico col quartetto nell'inseguimento a squadre a Tokyo , ha grandi progetti per questi Mondiali (a Parigi dal 12 al 16 ottobre). C'è da riconfermarsi campioni del mondo nell'inseguimento a squadre e poi ci sarà una ghiotta chance nell'inseguimento individuale dopo il 2° posto nel 2021 . Ma come ci arriva Milan a questo appuntamento? Come sta dopo un'intensa stagione anche su strada? Ha appena compiuto 22 anni: quale sarà il suo ruolo nel ciclismo del futuro? Lo abbiamo sentito tra una seduta di allenamento e un'altra, mentre è aper preparare proprio il Mondiale. Il corridore di Buja ha fatto un po' il punto della situazione tra le sue aspettative in vista della trasferta parigina e un bilancio sulla sua stagione su strada conclusa proprio con la splendida CRO Race in cui è stato anche leader della generale

Dopo la CRO Race, si torna subito in pista senza respiro

Sì, devo dire la verità: ci arrivo un po' stanco dopo questa settimana in Croazia. Ma questi giorni a Montichiari, prima di partire per Parigi, mi serviranno per definire un po' la gamba e riabituarmi alla pista

Subito una domanda scomoda. Altri corridori lavorano su pista già da settimana scorsa, tu invece facevi la CRO Race. Non è stato un appuntamento troppo ravvicinato ai Mondiali?

Ti dico di più. La settimana prima della CRO Race, ero già in pista a preparare i Mondiali. Poi è arrivata questa occasione di fare la CRO Race che non era in programma. Phil Bauhaus è stato male (non c'entra niente il covid), ed è arrivata la convocazione. Anch'io mi sono posto il problema ma, sentendo il mio preparatore, c'erano i tempi e il modo per conciliare le cose. Forse c'erano dei dubbi sulla 'distanza', siam partiti subito con una tappa da 223 km, ma il mio preparatore mi ha tranquillizzato. Dopotutto avevo fatto 'distanza' anche al Giro di Germania e al Giro di Polonia in agosto. Adesso non devo fare la preparazione per i Mondiali su pista, la preparazione l'abbiamo già fatta, adesso c'è da definire la gamba. E questi giorni serviranno proprio a questo. Anzi, credo che, rispetto allo scorso anno, arrivo ai Mondiali con una condizione migliore. Nella passata stagione in mezzo ci furono anche le Olimpiadi che ci avevano tolto tante energie. Anche se eravamo motivatissimi a farle quelle Olimpiadi...

E parliamo dei Mondiali. Punterai a due maglie iridate a Parigi?

Eh sì. Siamo campioni del mondo nell'inseguimento a squadre, cosa a cui tenevamo tantissimo, dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi. Cercheremo di fare lo stesso anche quest'anno. Poi cercherò di migliorarmi anche nell'inseguimento individuale. Darò il massimo. Mi sento arrivato al livello di Ganna? No, penso proprio di no. Ma, devo dire la verità, nell'inseguimento individuale non sto a guardare un avversario piuttosto che un altro. Guardo alla mia prestazione e cerco di migliorarmi rispetto a quello che ho fatto ieri, il mese scorso o nelle gare precedenti. Quando mi sono migliorato a Cali, quest'anno, mi sono gasato tantissimo. Ed è lo stesso atteggiamento che utilizzerò in questi Mondiali per l'inseguimento individuale. Poi, come detto, ci arriviamo in una buona condizione e daremo tutto

Ma facciamo un passo indietro. Prime due vittorie in volata alla CRO Race. Ma sei un velocista o un passista veloce alla van Aert-van der Poel?

Mah, diciamo che sono ancora un 'giovanotto' e devo ancora crescere. Quindi, per adesso, vediamo che evoluzione avremo nei prossimi anni. Tolto van Aert, che a volte è più un passista scalatore, è uno dei corridori più completi al mondo, io mi sento un passista veloce. Cercherò sempre di essere competitivo in volata, ma il mio obiettivo sarà quello di essere competitivo nelle Classiche del Nord. Voglio fare quello. Qualcuno mi ha paragonato a Cipollini? Un bel paragone... Ma vediamo

Milan, un corridore abile (e vincente) sia su strada che su pista. Quanto è difficile?

Da un lato, è sicuramente difficile. Non è automatico passare dalla pista alla strada e viceversa. Come può essere tra ciclismo su strada e le altre discipline. Io parlo per me, per la pista, e questo passaggio lo fai più volte durante una stagione. È impegnativo? Sì, ma non impossibile se fai una buona programmazione con la tua squadra, il preparatore, i tuoi tecnici e quelli della Nazionale. Soprattutto se fai un buon lavoro in fase di preparazione della stagione. E fare più discipline ti completa poi come corridore

Consiglieresti ad un giovane corridore di provare la multidisciplina?

Sicuramente sì. Un corridore a 16-17 anni è giusto che provi più cose. Intanto deve fare tutto con divertimento, perché così si fa a 16-17 anni. E poi è un modo per spezzare la routine, per provare ad essere competitivi su più fronti e ti aiuta a crescere. Non per forza pista-strada. Faccio l'esempio del mio amico Davide Toneatti che corre per l'Astana e fa anche ciclocross

Arrivi dal Cycling Team Friuli. E non sei l'unico giovane emerso da questa squadra. Ci sono stati i fratelli Bais, Aleotti, Fabbro. Qual è il vostro segreto e il segreto di questa squadra?

C'è tanta voglia di fare e di emergere da parte di questi ragazzi. Ma, sicuramente, il segreto del Cycling Team Friuli sta nei ragazzi che lavorano per questa squadra. Dai tecnici ai meccanici, a tutti i componenti dello staff che ci hanno dato e stanno dando una mentalità vincente a questi corridori. Cycling Team Friuli che è diventata tra l'altro Development Team ufficiale della Bahrain Victorious... Un grande orgoglio

Jonathan Milan è figlio d'arte. C'è papà Flavio e c'è anche il fratello minore Matteo che corre proprio nel Cycling Team Friuli. Com'è vivere in una famiglia di ciclisti?

Beh, siamo una famiglia normale. Sia io che mio fratello, vedendo nostro padre corridore, abbiamo voluto provare. Ma, a dire la verità, abbiamo provato anche altri sport. Io ho fatto nuoto, sci, karate, judo, un po' di tutto tranne il calcio e il basket. Nostro padre non ci ha mai 'costretto' a fare i ciclisti. È chiaro, quando ha visto che per noi il ciclismo poteva diventare qualcosa di importante ci ha sostenuti, incoraggiati, consigliati ecc. Ci tengo a dirlo, perché abbiamo deciso in autonomia di diventare ciclisti. Ma il ciclismo è quello che mi dava più adrenalina, perché il ciclismo è unico e mi dà un senso di libertà. E per i consigli... Mio padre me ne dava quando ero ragazzo, adesso mi ha lasciato nelle mani dei tecnici della Bahrain Victorious...

