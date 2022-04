Niente da fare per l'femminile! Anche il quartetto delle donne si deve arrendere allain semifinale - come successo al quartetto maschile per Lamon, Consonni, Scartezzini e Bertazzo - con le azzurre che non sono riuscite ad ottenere il pass per la finale. La Gran Bretagna, composta da Barker, Evans, Kenny e Katie Archibald, ha chiuso in, con un tempo di 110 decimi migliore a quello delle azzurre che si sono fatte superare proprio all'ultimo km dopo una gara comunque sul filo dei millesimi.