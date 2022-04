L'Italia maschile non è riuscita a bissare il podio delle ragazze dell'inseguimento a squadre. Nonostante il ritorno di che aveva saltato la semifinale per non strafare , la squadra del ctsi è dovuta arrendere allache si è presa il 3° posto col tempo di. Quasi 6 secondi meglio degli azzzurri, con Lamon, Bertazzo, Scartezzini e Ganna che ad un certo punto si sono anche rialzati concludendo a. Una brutta botta per la nostra formazione che era in vantaggio dopo i primi 3 km. Da ricordare che il quartetto visto nella finalina 3°/4° posto non era quello titolare, quello di Tokyo 2020 per intenderci . Mancavano infatti, non convocato per questa appuntamento a Glasgow, echedopo aver gareggiato sia nelle qualifiche che in semifinale.