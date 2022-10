Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines sarà la cornice dei Elia Viviani e Letizia Paternoster campioni in carica della corsa a eliminazione e Martina Fidanza dello scratch, il quotatissimo Quartetto femminile, Rachele Barbieri campionessa europea di Omnium e Madison con Silvia Zanardi, Vittoria Guazzini impegnata nell’inseguimento e Matteo Bianchi speranza nostrana della velocità. Da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre ilsarà la cornice dei Campionati del Mondo 2022 di ciclismo su pista . La Francia è dunque il paese ospitante per la seconda edizione consecutiva. Dopo Roubaix, questa volta si corre in una struttura molto nuova, del 2014, scelta come sede della Federazione Ciclistica Francese. Già nel 2015 i Mondiali vennero disputati qui, e pure alle Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di ciclismo su pista si terranno al suo interno. L’Italia sarà molto competitiva in tante delle discipline. La punta di diamante è sicuramente Filippo Ganna , che negli scorsi giorni ha aggiornato il Record dell’Ora con una prestazione mostruosa a Grenchen (56,972 km), e che punta al sesto titolo iridato in carriera. Il corridore piemontese sarà già in pista mercoledì 12 ottobre con il Quartetto a inseguimento, la cui finale è prevista giovedì 13 ottobre, mentre venerdì 14 ottobre sarà il giorno della prova individuale. Ci saranno anche altri protagonisti azzurri:campioni in carica della corsa a eliminazione edello scratch, il quotatissimo Quartetto femminile,campionessa europea di Omnium e Madison conimpegnata nell’inseguimento esperanza nostrana della velocità.

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2022 - IL CALENDARIO

Mercoledì 12 ottobre

14:00 – 16:42

Team Pursuit - Qualificazioni F

Team Pursuit - Qualificazioni M

18:30 – 21:48

Team Sprint - Qualificazioni F

Team Sprint - Qualificazioni M

Scratch 10 km - Finale F

Team Sprint - 1° round F

Team Sprint | 1° round M

Team Pursuit - 1° round F

Team Pursuit - 1° round M

Team Sprint - Finali F

Team Sprint - Finali M

Giovedì 13 ottobre

14:00 – 16:39

Keirin - 1° round M

Sprint - Qualificazioni 200m TT F

Keirin - Ripescaggi M

Sprint - Sedicesimi di Finale F

Keirin - Secondo round M

Sprint - Ottavi di Finale F

18:30 – 21:53

Team Pursuit - Primo round F

Sprint - Quarti di finale F

Keirin - Terzo round M

Team Pursuit - Finali M

Sprint - Quarti di finale F

Elimination - Finale F

Sprint - Quarti di finale F

Keirin - Finale 7/12° posto M

Keirin - Finale M

Scratch 15 km - Finale M

Team Pursuit - Finali F

Venerdì 14 ottobre

14:30 – 16:37

1 Km TT - Qualificazioni M

Omnium - Scratch 7.5 km F

Individual Pursuit - Qualificazioni M

Omnium - Tempo Race 7.5 km F

18:30 – 22:15

Points race 40 km - Finale M

Sprint - Semifinali F

Omnium - Elimination F

Sprint - Semifinali F

1 Km TT - Finale M

Sprint - Semifinali F

Individual Pursuit - Finali M

Sprint - Finali F

Omnium - Final Points race 20 km F

Sprint - Finali F

Sabato 15 ottobre

12:00 – 15:50

500m TT - Qualificazioni F

Sprint - Qualificazioni 200m TT M

Omnium - Scratch 10 km M

Sprint - Sedicesimi di Finale M

Individual Pursuit - Qualificazioni F

Sprint - Ottavi di finale M

Omnium - Tempo Race 10 km M

17:30 – 20:50

500m TT - Finale F

Sprint - Quarti di finale M

Madison 30 km - Finale F

Omnium III - Elimination M

Sprint - Quarti di finale M

Individual pursuit - Finali F

Sprint - Quarti di finale M

Omnium IV - Final Points race 25 km M

Domenica 16 ottobre

12:00 – 13:01

Sprint - Semifinali M

Keirin - Primo round F

Sprint - Semifinali M

Keirin - Ripescaggi F

Sprint - Semifinali M

13:30 – 17:02

Points race 25 km - Finale F

Sprint - Finali M

Keirin - Secondo round F

Madison 50 km - Finale M

Keirin - Terzo round F

Sprint - Finali M

Keirin - Finale 7/12° posto F

Keirin - Finale F

Sprint - Finali M

Elimination - Finale M

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2022 – DOVE VEDERLI IN TV

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e Discovery+. I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche in diretta tv ed in chiaro su RaiSportHD dunque anche in streaming su RaiPlay.

