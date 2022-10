Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Brausse con il brivido! Rivivi il finale dell'inseguimento individuale

MONDIALI PARIGI - Che rischio per Brausse!!! Arriva l’oro in 3:19.427, ma c’era stata la spettacolare rimonta di Botha che alla campana era in vantaggio.

00:01:00, un' ora fa