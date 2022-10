Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Consonni, Guazzini, Balsamo e Alzini: Italia in finale. Rivivi l'ultimo giro

MONDIALI PARIGI - 4'11''562 per l'Italia che batte l'Australia per 2''367 e accede così alla finale per l'oro per il secondo anno consecutivo. Alzini, Balsamo, Consonni, Guazzini sfideranno la Gran Bretagna a partire dalle 21.15.

