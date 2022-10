Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Corsa ad eliminazione amara: Evans oro, Silvia Zanardi 6a. Rivivi l'arrivo

MONDIALI PARIGI - Niente podio per l’azzurra a cui sono mancate le gambe nel finale per seguire Kopecky. Zanardi chiude seconda l’ultimo sprint ma non serve a nulla. Altra occasione gettata al vento dall’azzurra, protagonista ma incapace di concretizzare il lavoro svolto fino a 5 giri dalla fine. Zanardi è sesta.

00:00:54, 13 minuti fa