Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - È qui la festa? Lacrime di gioia per Balsamo, Consonni, Guazzini e Fidanza

MONDIALI PARIGI - Crescita esponenziale del quartetto italiano che ha disputato una due giorni perfetta. Benissimo in qualificazione, ha gestito al meglio le energie in semifinale e, con una Martina Fidanza in più, ha vinto la finale con il tempo di 4’09″760 contro il 4’13″866 delle britanniche che non sono mai state in partita.

00:01:25, 2 ore fa