Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Elia Viviani si accontenta del quarto posto: 34 punti per l'azzurro

MONDIALI PARIGI - Eliminato anche Tim Torn Teutenberg, per un soffio su Viviani, sono rimasti in quattro ancora in gara! E tra questi c’è l’azzurro. Si ferma Elia Viviani, che appariva già in difficoltà negli ultimi sprint. Per lui arrivano comunque 34 punti.

00:00:52, 11 minuti fa