Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Filippo Ganna oro e record, argento per Milan: rivivi il trionfo italiano

MONDIALI PARIGI - Tutti in piedi per Filippo Ganna, due record del mondo in una settimana, quinto oro mondiale, gli aggettivi per definire questo campione sono semplicemente finiti…

00:00:57, 7 minuti fa