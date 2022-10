Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Havik prende l'oro nella corsa a punti, Scartezzini 9°: rivivi il finale

MONDIALI PISTA - Oro per l’olandese Havik con 76 punti, argento per il tedesco Kluge con 67 punti, bronzo per il belga Van den Bossche con 64 punti, poi l’australiano Strong e il britannico Perrett. Scartezzini chiude al nono posto con 27 punti una gara non straordinaria.

00:00:32, 18 minuti fa