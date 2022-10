Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Hoogland tritura gli avversari: medaglia d'oro nel chilometro

MONDIALI PARIGI - 58''106 per Hoogland che vince l'oro nel chilometro per il secondo anno consecutivo nella specialità. La terza in carriera ai Mondiali in questa disciplina. Non c'è stata gara. Il neerlandese ha dato 1''462 a Landerneau e 1''765 a Martinez Chorro.

00:00:38, 18 minuti fa