Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Mondiali Parigi 2022 - Il trio Graborsch, Hinze e Friedrich colpisce ancora: oro e record del mondo!

MONDIALI PARIGI - Medaglia d'oro e altro record del mondo nel giro di pochi minuti per la Germania! Vittoria netta in 45.967, abbassando l’asticella di altri 16 millesimi! Cina onorevole seconda in 46.631. Graborsch, Hinze e Friedrich si confermano padrone della categoria Team Sprint.

00:03:46, 25 minuti fa